Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El cableado en la fachada de uno de los edificios afectados durante la retirada. MANUEL LAYA

«¡Hija, que me están quitando los cables!»

Los vecinos de Chinchibarra reciben con entusiasmo al equipo que retira el cableado tras años de enfado «por una auténtica chapuza»

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

«Una señora casi ni nos ha saludado. Cuando nos ha visto, ha llamado rápidamente a su hija para decirle: 'Ya me están quitando los cables'», relatan los técnicos que este lunes han llegado a los bloques de las calles Ríofrío, Margaritas y Hortensias para retirar el cableado que constreñía las fachadas y atravesaba los portales desde hace casi tres años, cuando finalizaron las obras de rehabilitación de estas comunidades pero las líneas de telecomunicaciones no se soterraron.

«Cuando les he visto he pensado: ¡como Dios!», confiesa José Gómez, vecino de uno de los bloques de la calle Ríorrío.

«Llevábamos muchos años pidiéndolo. Es que, vamos, es una vergüenza… una vergüenza lo que han hecho», insiste el hombre, sin olvidarse de los meses de insistentes quejas.

«Desde que hicieron la obra, los cables estaban aquí colgando», recuerda, confiado en que ahora los agujeros que han quedado en los portales tras retirar el cableado tendrían que ser tapados por las empresas de telecomunicaciones.

Gómez reprocha la actuación de las compañías que han mantenido las líneas y las cajas colgando: «Estábamos hasta el gorro. Es una vergüenza que los bloques estuvieran terminados y esto quedara así».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  2. 2 Culinarium llega a Salamanca para revolucionar el mundo de la cocina
  3. 3 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  4. 4 El Salamanca UDS se reencuentra con el Helmántico y con la victoria (2-0)
  5. 5 2.000 opositores se presentarán a la convocatoria histórica de auxiliar de la Universidad
  6. 6 Recuerdos deportivos del Botánico
  7. 7 Los altos decibelios en una fiesta organizada en una tienda de gominolas del centro y las drogas, protagonistas esta madrugada
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 2 de noviembre
  9. 9 El gran abeto volverá a deslumbrar en la Plaza esta Navidad
  10. 10 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «¡Hija, que me están quitando los cables!»

«¡Hija, que me están quitando los cables!»