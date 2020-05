“Hemos dado un trato muy humano al paciente”

Julia Martín Zurdo, después del sufrimiento de estos meses al pie del cañón frente al coronavirus, hace una reflexión para que todos aprendamos algo de esta desgracia y es que considera que no cometer los mismos errores en todos los aspectos será determinante para estar prevenidos para el futuro.

El resumen que hace de estos meses de dura batalla ante el COVID19 es demoledor. “Hemos llorado mucho pero también hemos cantando, reído y bailado y es que no nos quedaba otra que transmitir esperanza y optimismo a los pacientes”, relata Julia Martín Zurdo, que trabaja en la UVI polivalente cardiaca del complejo asistencial salmantino. “Recuerdo el primer paciente de COVID19 que tuve que trasladar y es que entró, le llevé a la UCI y el pobre solo duró 48 horas”, añade Julia que desde el principio de la crisis sanitaria comenzó a darse cuenta de la dimensión del problema.

La celadora del complejo asistencial salmantino advierte de que todavía no está la guerra ganada aunque sí muchas batallas por suerte. “Hay que tener cuidado todavía ya que la pandemia no está superada y si hubiera un rebrote duro no podríamos aguantar de nuevo esto y es que estamos muy cansados”, reconoce. De lo que tampoco se olvida Julia Martín es del apoyo de la gente. “Estamos muy agradecidos a la sociedad y a esa gente que nos traía, agua, fruta, embutido y de todo para ayudarnos”, insiste, pero recalca que además de devolver ese agradecimiento a la sociedad les pide cautela y responsabilidad para evitar que el virus vuelva a coger terreno.

Los trabajadores del Hospital han sido auténticos héroes pero quieren volver a su rutina y olvidar el COVID19.