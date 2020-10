¿Hay algo más triste que una celebración sin nuestros familiares y amigos?

Compartir es vivir. ¿Hay algo más triste que un cumpleaños, un bautizo, una comunión o una boda sin banquete y sin familiares y amigos? Si hay algo que nos gusta es tener a los nuestros cerca a la hora de dar la bienvenida a una nueva etapa de nuestra vida y festejarlo con una buena comida. Y es que en la mayoría de las ocasiones de no estar estos parientes presentes no habría nada que celebrar.

Debido a las restricciones por la COVID-19, han sido muchos los que este año se han visto obligados a cancelar o aplazar ciertos eventos, sobre todo los que requerían de un mayor número de invitados. Entre los muchos argumentos, hay uno que destaca por encima de todos: el hecho de tener que seleccionar quién va y quién no, o el hecho de no saber disfrutar de ese día sin un beso o un abrazo de los suyos. Y es que por mucho que las nuevas tecnologías hayan invadido nuestras vidas, somos seres sociales y la propia naturaleza nos lleva a buscar esas muestras de cercanía y afecto.

Por eso hemos sabido salir adelante y buscar alternativas que nos permiten, con precauciones, disfrutar de los amigos y familiares en días especiales y a la vez cumplir con las medidas sanitarias exigidas por la COVID-19. Así, en las últimas semanas los bares y restaurantes de la ciudad han sido testigos de “selectas celebraciones”, encuentros con un número muy reducido de personas que han puesto de manifiesto la importancia de tener a los nuestros cerca.

Lucas Moreno es uno de ellos. El pasado día 17 fue su cumpleaños y aunque no ha podido organizar la fiesta que le hubiera gustado se las ha ingeniado para estar con los suyos. “El mismo día de mi cumpleaños me fui a comer con los amigos y luego por la noche fui a cenar con mi novia a un restaurante del centro. Con mis padres y mi hermano decidí pedir comida a domicilio y celebrarlo en casa, aunque no pudimos invitar a otros familiares como nos hubiera gustado”, dice.

Precisamente ahora esa es otra de las posibilidades que está ofreciendo la hostelería salmantina. Incluso aquellos que no prestaban este servicio, con motivo de la pandemia están esforzándose para hacer llegar sus mejores recetas a la puerta de casa de sus clientes. Y ello no implica perder un ápice de calidad. Pese a que todavía muchos tienen ligado la comida rápida a este concepto, cada vez son más los que se animan a disfrutar en casa de elaboraciones propias de los mejores chefs, pues los platos son perfectamente envasados para que el cliente lo reciba en casa como recién sacado de la cocina.

En definitiva, la actual crisis sanitaria ha obligado a la sociedad a adaptarse a los tiempos que corren pero ello no significa renunciar a tener cerca a familiares y amigos y seguir compartiendo con ellos vivencias.

Una iniciativa con el apoyo de Frutas Herrero Pérez, Nicolás Benito, Carrasco Ibéricos, Mercasalamanca, Obleas Fabián Martín y Quesos García Filloy.

ESTABLECIMIENTOS IMPULSORES DE LA INICIATIVA