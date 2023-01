Hasta 12 días de espera por una cita en los centros de salud de Salamanca

La demora para obtener una cita en algunos centros de salud de Salamanca se acerca ya en algunos casos a las dos semanas: 12 días de espera tienen que soportar algunos pacientes salmantinos si quieren consultar su enfermedad con el médico de cabecera.

Por su parte, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca asegura que esa no es la situación real de las agendas de sus médicos y apuntan que, actualmente, el 90% de los facultativos “tienen consultas disponibles en dos, o menos, días hábiles”.

Existe una evidente diferencia entre la estadística que maneja Sacyl y la realidad que se encuentra el usuario cuando pide cita. La clave, al parecer, está en las carencias de la app de Sacyl, que sigue siendo incapaz de ofertar los huecos que van quedando libres cuando otros pacientes cancelan citas o los médicos reorganizan la agenda de determinada fecha.

Este diario ha consultado las demoras que los usuarios obtienen cuando se utiliza la app de Sacyl para solicitar una consulta en diferentes centros de salud de la provincia y la realidad está más cerca de lo que denuncian los usuarios que lo que argumenta la Gerencia.

La espera más frecuente es la que supera los tres días hábiles, que en la práctica -cuando está el fin de semana de por medio- son un mínimo de cinco días. En varios casos -y no de manera excepcional- también se ha podido comprobar como la primera cita disponible no era posible hasta dentro de diez días en centros de salud grandes como La Alamedilla, San Juan, Pizarrales e, incluso, algunos municipios del alfoz como Doñinos.

También existen las honrosas excepciones de médicos cuya agenda ofrece huecos de un día para otro. Es decir, solicitándola ayer por la mañana, hoy mismo serían atendidos en consulta en centros de salud como La Alamedilla o Periurbana Norte.

A petición de LA GACETA, la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha revisado el estado de las agendas médicas y afirma que el 90,04% de sus facultativos tienen consultas disponibles en un máximo de 48 horas. En segundo lugar habría un 9,29% de médicos con más apuros, que está tardando entre 3 y 7 días hábiles para conceder una consulta. Por último -según Sacyl-, un único caso de un médico en toda la provincia que tiene una demora para consulta en la franja que va desde 8 a 14 días hábiles.

La Gerencia considera importante distinguir el concepto de días hábiles -de lunes a viernes que no sean festivos- puesto que no son los ‘culpables’ de que existan los fines de semana, pero para el paciente la cifra a tener en cuenta es la del total de días que tiene que esperar porque la enfermedad no desaparece durante los sábados y domingos.

Fuentes médicas confirman que, en efecto, disponen de huecos libres en sus agendas como para conceder citas mucho antes de lo que marca la app, pero la única forma de adjudicarlas sería mediante el método tradicional: en contacto directo con el centro de salud.

Este ‘fallo’ en el sistema de citas de Atención Primaria tiene dos consecuencias negativas. Una es que los pacientes no están dispuestos a esperar tanto tiempo y suelen optar por acudir a Urgencias, por lo que aumenta la saturación. La segunda consecuencia negativa es que si el paciente finalmente acepta la espera, corre el peligro de que su enfermedad se vuelva más grave.