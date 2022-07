Hartazgo por el calor asfixiante en este centro de salud salmantino

Hartazgo. Profesionales y usuarios del centro de salud Miguel Armijo, que abarca el área de San Bernardo, está afrontando la histórica ola de calor de esta semana con métodos tradicionales y rudimentarios ante una avería importante del aire acondicionado que va camino de cronificarse. El incidente afecta tanto al área de la Gerencia de Atención Primaria como a la de las consultas.

La situación sobrepasa la incomodidad. Sanitarios y usuarios están obligados a llevar mascarilla y sobre todo en la zona de consultas de la segunda planta no hay ninguna diferencia con estar en la calle. “Es un verdadero infierno. Ya no sabemos que inventar porque no podemos abrir las ventanas porque se inunda todo de calor aún más”, señala un profesional del centro.

Los abanicos se convierten en un complemento fundamental para afrontar la segunda ola de calor del verano. En la primera fue donde surgió el problema y un mes después aún no se le ha dado solución, según denuncian los profesionales. Achacan a la falta de previsión de la administración no haber probado hasta el último momento el aire acondicionado y comprobar que estaba averiado. “Si esto se hace en los meses de primavera no habría habido problemas, pero se prueba en plena ola de calor y se dan cuenta de los fallos de las piezas”, traslada uno de los trabajadores del Miguel Armijo. Aunque estaba previsto que la avería quedara solucionada tras la ola de calor de junio, los problemas con las piezas ha provocado que la situación se ralentice hasta la fecha.

Aunque las consultas por las tardes se han cerrado, a partir de las nueve de la mañana ya se alcanzan los 32 grados, tal y como denunciaba una paciente a través de las redes sociales. “Siento vergüenza ajena. Voy a la consulta de mi médico esta mañana y me encuentro así —adjunta la foto con 32º a las 9:05— Más de un mes así con toda la carga asistencial que ya tienen y las condiciones precarias que están sufriendo desde hace tiempo. Sacyl ya os podéis poner las pilas porque nos cargamos a nuestros médicos”.

Desde la Gerencia se ha comunicado a los trabajadores que la próxima semana se podría encontrar una solución, una situación que no acaban de creerse los trabajadores tras las numerosas esperas. “Llevamos todo el verano así y ya no sabemos cómo ponernos”, detallan.