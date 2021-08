Habrá ferias en La Aldehuela. Estas son las medidas de seguridad que se aplicarán

Así, independientemente del nivel de alerta en el que se encuentre Salamanca, los asistentes deberán cumplir con la distancia de seguridad de 1,5 metros entre grupos no convivientes, el uso obligatorio de mascarilla para las personas mayores de 6 años (independientemente de si están en el interior de atracciones o al aire libre), se prohibirá fumar así como el consumo de bebidas alcohólicas (salvo en los mesones). El recinto ferial, que está vallado, contará con tres accesos diferenciados donde se ubicará personal de la Asociación de Feriantes para contabilizar que no se supera el total del aforo máximo permitido. De esta forma los tres puntos de acceso pondrán en común el total de personas contabilizado y si se alcanza el aforo se impedirá la entrada de más personas, hasta que vayan saliendo usuarios. Incluso, se utilizará un dron en los días con más afluencia para controlar y vigilar el aforo .

Cada una de las atracciones tendrá su aforo: 75% en las que tienen asientos: 50% si no tienen; y 30% en hinchables

En este sentido, de continuar en el nivel 1 de alerta sanitaria como hasta ahora, el aforo sería al 75% estimado en un máximo de 1.810 personas; mientras que si se subiera al nivel 2, 3 y 4, el aforo del 50% se quedaría en 1.206 personas. De acuerdo a la normativa de la Junta, además del aforo del recinto, cada una de las atracciones tendrá su propio control de aforo: 75% en atracciones con asientos; 50% sin asientos; y 30% en hinchables o espacios donde no puedan separarse no convivientes. Como novedad, por la megafonía de las atracciones se pasarán periódicamente locuciones que recuerden la obligatoriedad de las mascarillas, respetar la distancia entre no convivientes, la prohibición de fumar y la obligatoriedad de circular por las zonas y en el sentido marcado en el suelo.

Desde Asfersa, su presidente Ángel Lerma se muestra muy satisfecho porque las Ferias se celebren y pone como ejemplo el buen resultado este verano en zonas de la provincia donde han trabajado como Ciudad Rodrigo, Béjar, Guijuelo, Peñaranda y Santa Marta. Para compensar el “mazazo” por la subida del precio de la luz, el Ayuntamiento rebajará a los feriantes la tasa de ocupación de la vía pública en un 99%, algo que agradecen. “Si no es por esa compensación, hubiera sido inviable este año con la subida de la luz”, admite Lerma, que explica que los precios en las Ferias se mantendrán entre los 2,5 y 3,5 euros, en función del tipo de atracción. Entre las novedades, habrá una nueva noria panorámica.