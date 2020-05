Hablan los transportistas: “Los viajes han bajado cerca de un 60 por ciento”

“Vamos sobre todo a Madrid, Galicia, País Vasco, Portugal y Navarra que es la zona que más hacemos. Los primeros días del Estado de Alarma fue todo muy complicado porque los bares estaban cerrados, en muchas gasolineras no nos dejaban ni usar los aseos y teníamos que ir al campo a hacer nuestras necesidades o en las fábricas que sí nos dejaban acceder a los baños. Hemos tenido que llevar todo en el camión, desayuno, comida, cena y hacértelo todo en el camión porque no había nada abierto”, explica Antonio Martín.

El bejarano David Díaz trabaja en el transporte de mercancías de una industria cárnica de Guijuelo y ha trabajado durante todo este periodo del estado de alarma, sufriendo los problemas que ha tenido todo el sector, sobre todo, recuerda, al principio.

“Al principio la gente estaba poco receptiva. Marcaba mucho la distancia, con mucho miedo, al igual que nosotros. Luego, poco a poco, se ha ido relajando la situación”, explicaba ayer el conductor. Sus destinos fundamentales durante todo este tiempo han sido Madrid y Granada. “Las paradas se hacían muy mal, incluso yendo a Madrid, porque las áreas de servicio han estado paradas durante un mes. No hemos podido parar ni para hacer nuestras necesidades. No puedes comer y tienes que andar comiendo de tupper, de lo que llevas de casa. No podías parar a tomarte ni a un café. Yo, en Piedrahita (Ávila), es donde paraba por las mañanas para coger un café en una máquina que hay. Pero, por lo general, tenías que buscarte la vida”.

“La situación ha ido poco a poco mejorando, escalonándose poco a poco. Al principio iba yo solo por la carretera”, explica el conductor, que ve cómo el principal cambio en los últimos tiempos ha sido cuando se ha permitido un mayor movimiento en torno a la capital: “Está cambiando mucho, sobre todo cuando han levantado un poco la mano en Madrid, que es cuando más se ha notado. Ir por Madrid era como en verano entonces las distancias entre los puntos de descarga eran súper rápidas. Era lo único positivo. Lo que más difícil hemos tenido nosotros ha sido el tener que descargar. Es donde hemos incidido para no tener que estar en contacto con la gente, pero no ha sido posible. Nos ha tocado descargar en muchos sitios y así ha sido mucho peor. No por el hecho en sí de descargarlo, si no por el tema de coincidir con más gente y yo intentaba coincidir lo menos posible porque no sabes quién puede estar malo”.

David, como otros tantos compañeros, ha trabajado todo este tiempo al formar parte de uno de los sectores esenciales: el transporte y la alimentación. Él, como el resto, está satisfecho con la labor realizada y sigue haciéndolo porque, pese a que la situación se ha suavizado, el estado de alarma sigue vigente.