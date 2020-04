Hablan los trabajadores del sector energético: “Aunque vas solo, el miedo no te lo quita nadie”

Y es que a pesar de tomar todas las precauciones posibles y cumplir con la vestimenta adecuada, Javier Riesco no oculta pasarlo mal cada día que se echa a la calle. “Aunque vas solo y no te topas con otros, ese miedo no te lo quita nadie. Los que salimos a la calle a trabajar no sabes lo que va a ocurrir; es cierto que, guardando la distancia, hay pocas posibilidades de contagio, pero eso no quiere decir que no te pueda llegar”, anota.

A pesar de los riesgos y de la incertidumbre que provoca esta situación, Javier Riesco reconoce que no hay mal que por bien no venga y que ahora es cuando mejor se trabaja. “En el sentido de que como no te topas con nadie, tardas menos en realizar los pedidos. Llego a la comunidad de vecinos, abro con mi llave y descargo. En ese intervalo no me encuentro con nadie”, subraya.

Al igual que el resto de la ciudadanía, este repartidor de combustible confía en que esta situación finalice lo antes posible y que en breve se pueda volver a la normalidad. “Esto resulta muy estresante, ya que, aunque tomas todas las precauciones del mundo, nadie te asegura que vuelvas a casa sin contagio. Eso da miedo”, concluye Javier Riesco Mateo.