Hablan los responsables de los concesionarios salmantinos: “Tenemos un problema muy serio”

La crisis provocada por el coronavirus afectó de forma directa a la venta de vehículos, que sufrió un frenazo en seco, lo que provocó una importante caída en las matriculaciones. El año 2021 comenzó con un incremento de precios al alza como consecuencia de la subida del impuesto de matriculación, lo que incidió aún más en la caída de ventas. En julio, el Ejecutivo retiró la modificación del sistema de medición de las emisiones, por lo que los precios bajaron, pero la crisis de los microchip ha provocado un descenso en la fabricación de vehículos, de modo que los concesionarios están sin stock, por lo que hay que esperar una media de tres meses para recibir un coche nuevo. Así, las ventas han caído en agosto un 38%, urgando aún más en la herida de los vendedores. Así lo reconoce Sergio Pérez, presidente de Aesat, y gerente de Helmántica (Audi-Volkswagen), quien explica que el sector tiene “un problema muy serio. Las marcas apenas tenemos stock y las peticiones a fábrica hasta finales de año o comienzo del próximo no llegarán”. Y lo peor, añade, “es que las perspectivas son poco alentadoras porque no creemos que pueda resolverse a corto plazo, sino a medio o largo plazo”. Eso sí, al menos el sector irá regularizando la falta de componentes, puesto que, según explica, “las fábricas crearán nuevos procesos de producción”. Además, según explica, la situación afecta también a los vehículos de ocasión, “especialmente desde agosto. La única esperanza es que hay entregas previstas de ‘rentacares’ para octubre y noviembre, pero es verdad que cada vez hay menos”.

Toda esta situación hace que el sector automovilístico atraviese por un momento complicado. Javier Mateos, responsable de Autosalamanca (Renault, Nissan y Dacia) así lo reconoce: “Nos cogen todos los problemas”. “A la falta de stock de vehículos nuevos hay que añadir los seminuevos. Nos surtimos mucho de los fabricantes y de la recompra de grandes flotas, pero no se están renovando estas flotas y no nos llegan vehículos”, añade. A todo ello hay que añadir la “incertidumbre a partir del 1 de enero con el impuesto de matriculación. No sabemos qué va a pasar. Vivimos con la esperanza de que hagan algo”, reconoce. En su caso, explica que el ritmo de visitas a las exposiciones “es bueno”, aunque está claro que la “demanda es más débil, pero no tanto como desvelan las matriculaciones. Pero está claro que todas las marcas tenemos un problema muy serio”.

Por su parte, Clemente Gómez, jefe de ventas de Adarsa (Mercedes, Mitsubishi) reconoce que se ha producido una caída en las matriculaciones, “algo habitual en estas fechas de verano” y reconoce que los números están aún “lejos de los niveles previos a la pandemia”, aunque con la esperanza de que el problema de los microchips “no se acentúe”. Solo así, “podrá ser un año con cifras razonables al acabar el año”, afirma. En cuanto a la evolución del mercado, explica que “el camino a seguir son los híbridos, tanto en gasolina como en diésel, y con más protagonismo del eléctrico. Pero seguimos vendiendo muchos diésel”.