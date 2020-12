Hablan los expertos: No podemos jugar al gato y al ratón con el virus

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, epidemiólogos y virólogos hacen hincapié en el peligro que entrañan la movilidad, las cenas y las comidas con familiares.

“Las personas de más riesgo tienen la vacuna a la puerta de la esquina, me parece absurdo que se esté planteado si se aflojan o no las medidas, al final todos vamos a salir perjudicados”, lamenta Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad San Pablo CEU formado en la Universidad de Salamanca y con el prestigioso Adolfo García- Sastre, y asegura: “Estamos viendo que los casos vuelven a subir consecuencia del puente, así que yo creo que habría que aguantar porque en cuanto la gente se mueva sabemos cuáles serán las consecuencias”. Para no dejar a los mayores solos, Nistal recomienda que sea solo una persona quien le acompañe y con mascarilla e incluso test. En conclusión, según Estanislao Nistal lo aconsejable es “poca movilidad e incentivar el diagnóstico en caso de movimiento”.

Según Juan Ayllón, director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos que también estudió en la Universidad de Salamanca, “las medidas deben ir en consonancia con las circunstancias particulares de cada área de transmisión de la enfermedad. No hay ni países ni medidas milagro. Las medidas que se adopten en las regiones en España deben depender de los indicadores y la relación coste/beneficio de cada caso, no en un efecto imitación espoleado por el pánico”. Ayllón considera que hay que mirar la situación en conjunto.

“Como virólogo, por supuesto que puedo decir que un confinamiento estricto las próximas semanas cortaría o limitaría mucho un repunte de la segunda ola o de una tercera, pero la pregunta es si podemos permitirnos el coste de medidas muy restrictivas. Y por coste no me refiero al simplón reduccionismo salud vs enfermedad. La salud emocional y social de la sociedad española está muy tocada y no debe menospreciarse, y muy especialmente entre los colectivos más vulnerables”, reflexiona y hace un llamamiento a la responsabilidad de la población, ya que su conducta es la clave.

Más tajante se manifiesta José Manuel Fernández Ábalos, profesor de Virología en la Universidad de Salamanca. Apuesta por endurecer medidas ya que considera que se está jugando al gato y al ratón con el virus y “ganará el virus”. Desde su punto de vista, las cenas y comidas deberían reducirse a los convivientes habituales. “Solo deberíamos encontrarnos con otros al aire libre, con distancia y medidas de protección”, aconseja e incluso señala que los estudiantes no deberían regresar a sus casas. “Es mejor ver a la familia por videoconferencia que en los obituarios”, afirma rotundo y reclama una campaña de concienciación para la vacunación.