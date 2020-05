Hablan los bomberos de Salamanca: “La gratitud nos pone la piel de gallina”

“Las cifras del coronavirus son duras, pero los sucesos con víctimas y con menores son lo peor del mundo”

El Parque de Bomberos sigue siendo como un pequeño ‘Gran Hermano’ en los turnos de 24 horas. Pero con medidas de seguridad aún más extremas. Su ropa se trata con ozono, se desinfectan los vehículos y hay material que no se vuelve a utilizar tras una intervención, además de desechar los equipos de protección individual. Y cuando van a actuar a un caso sospechoso de COVID se visten con ayuda de otro compañero, al igual que cuando se desvisten, y llevan mascarillas para las personas a las que van a ayudar. “También estamos más alertas, procuramos mantener la distancia social”, dice David Martínez, que lleva más de 13 años en el Parque de Bomberos de Salamanca. “Vivo solo; solo tengo contacto con mi madre y con mis hermanos por videollamadas. Sí me preocupa poder contagiar a algún compañero que vive en familia, con sus padres o sus suegros”, asegura este bombero, que reconoce que, en ocasiones, ponen pinceladas de humor a una profesión que, “si no, muchas veces sería insoportable”.

Juan Carlos Zúñiga, que lleva 21 años en el Parque de Bomberos de Salamanca, corrobora que durante el estado de alarma han estado bien abastecidos de equipos de protección individual. “No ha habido intervenciones en las que nos hayamos tenido que exponer, aunque hemos estado mano a mano con personas infectadas de COVID. Los protocolos son exhaustivos y se unen a la profesionalidad. Nos alertan previamente si las personas con las que vamos a actuar tienen coronavirus detectado o son casos sospechosos. Y hay una lista en cada turno para que las salidas sean equitativas”, relata. Este profesional, que vive en familia con dos hijas de 15 y 16 años, asegura que, como no conviven con personas mayores y tampoco tienen enfermedades añadidas son una “familia sana”. “En el aspecto familiar no soy de las personas que están un poco preocupadas” por transmitir la enfermedad por un posible contagio. Y en el profesional “voy bastante seguro; no me puedo quejar, sino todo lo contrario”.