El auge de las autocaravanas ha seguido al alza en tiempos de coronavirus y el área de Salas Bajas de Salamanca vuelve a congregar en agosto a este tipo de turistas, que aprovechan para recorrer la ciudad. Víctor Sousa y su mujer Marisa regresan de visitar a la familia desde la zona de Coimbra, en el centro de Portugal, a Igualada (Barcelona), en un recorrido de ida y vuelta de 2.400 kilómetros. Ambos han sido camioneros y se turnan en la conducción. En semana y media ya están de vuelta en Salamanca, tras llegar esta madrugada.

“Si estás acostumbrado, se viaja bien. La autocaravana es nuestro sueño. Estábamos decididos a comprar una. Vi un anuncio en internet. La compré en enero y la pude ir a buscar en mayo, por el coronavirus. Es de segunda mano y tiene 13 años, pero está muy bien”, asegura Víctor Sousa.

Está tan bien, que viajan cinco adultos en ella más una perrita. Y se arreglan sin problemas. “La autocaravana tiene de todo. Aquí no falta nada”, dicen cuando están en la recta final de su primer viaje con la casa a cuestas, de regreso durante esta semana a sus trabajos en una fábrica de papel y en otra empresa de frutos secos en Igualada, donde residen desde hace ocho años, que han pasado rápido hasta llegar a este momento en Salamanca, con sus hijos de 20 y 18 años (son padres jóvenes) más el yerno de Víctor.

“Hemos hablado con muchas personas que viajan en autocaravana y muchas van al principio de alquiler. La autocaravana es la libertad y un vicio. Puedes parar dónde quieres y sales cuándo quieres. Haces lo que más te apetezca. Y ahora nos sentimos más seguros, evitando contactos con otras personas en hoteles. Vamos a restaurantes, pero normalmente comemos aquí y así podemos tener más distancia con otras personas”.

Víctor, Marisa y su familia llegaron a las 5 de la madrugada del lunes a Salas Bajas y poco después de las 10 ya están en pie. “Hay que aprovechar. En vacaciones no se puede dormir mucho”, asegura esta familia de portugueses, que va a dar una vuelta por Salamanca antes de emprender rumbo hacia su casa: “Con las autocaravanas no hay prisa. Cuando hay que parar se para, se duerme, se come y se hace lo que haga falta”.