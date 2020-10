Hablan los afectados de Dentix en Salamanca: “Tengo ortodoncia, ya he pagado 1.200 euros y no sé qué va a pasar”

Fátima Hernández tiene 19 años y no ve el momento de quitarse la ortodoncia y lucir sonrisa. “Llevo dos años con ella y se supone que me la tenían que haber quitado ya pero se ha alargado en el tiempo, básicamente porque en vez de darme las citas mes a mes las dan cada dos o tres meses”, relata.

Dicha lentitud a la hora de atender a los clientes se potenció tras el confinamiento -durante semanas no se atendieron ni las urgencias- y ahora la noticia de la quiebra de Dentix supone un nuevo varapalo. “Ahora no sabemos qué va a pasar. No tenemos ni idea si se nos va a devolver el dinero, si nos van a seguir atendiendo, si vamos a acabar el tratamiento con ellos...”.

En su caso, al igual que la mayoría de los perjudicados, fueron las posibilidades de financiación lo que le llevó a decantarse por la clínica dental. “Eran 2.650 euros -50 euros al mes- y ya llevo pagados dos años -1.200 euros-, aunque me quedan otros tres”.

Es por ello que la principal preocupación de la joven es si recuperará o no el dinero invertido. “En mi caso me he puesto en contacto con la financiera y me han dicho que la intención que tenían era la de aplazarme los pagos seis meses y ver en ese tiempo cómo evoluciona la situación. En ese periodo se supone que decidirán cómo recuperaremos el dinero...”, comenta. “Puede darse el caso de tener que seguir pagando, que no me atiendan y buscarme encima a mayores otro dentista”, concluye la joven.

Precisamente la tardanza de la que hablaba Fátima es la causa del resultado fallido de algunos de sus tratamientos que ha recibido en Dentix Estela Martín, según su testimonio. “Sabíamos que algo pasaba desde hace mucho tiempo porque veíamos que faltaba mucho personal. Las citas tardaban un montón en dártelas y había mucho descontrol”, cuenta Estela. “Yo estoy con el tratamiento del implante a la mitad. Yo solo pido que nos devuelvan el dinero y poder ir a un profesional a ponérmelo”.