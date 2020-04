Habla uno de los ingresados en Fonseca: “Empecé a notar la boca muy seca y no tenía ganas de hacer nada”

Manuel es uno de los privilegiados inquilinos del Colegio Fonseca, reconvertido durante la crisis sanitaria en centro hospitalario. Ocupará una de las habitaciones del hotel de la Universidad al menos hasta el próximo sábado, cuando le harán de nuevo la prueba del coronavirus y, si confirma que esta libre, regresará a casa. Le han hecho dos tests y en todos ha dado negativo, aunque ha experimentado todos los síntomas y su padre falleció por COVID-19. “Empecé a notar la boca muy seca y no tenía ganas de hacer nada. Me vio la doctora y me mandaron al Clínico porque tenía una neumonía muy avanzada”, relata. Eso fue hace 11 días y desde entonces no ha vuelto a ver a su familia. “Los primeros cuatro días estuve muy mal, con oxígeno y como si me hubieran pegado una paliza”. Reconoce el gran trabajo de los sanitarios. “Las enfermeras llegaban sudando por las gafas, los guantes y las mascarillas. No paraban de atender enfermos de un lado a otro”.

Al mejorar, le fueron cambiando de planta hasta que hace seis días ingresó en Fonseca. Allí ocupa una habitación que se publicita por 70 euros la noche. “Me tratan muy bien, médicos, enfermeras y el resto del personal. Me han ofrecido hasta una baraja para entretenerse”. Ya tiene ganas de volver a casa, cansado de ver tanta tele y tanto móvil. “Para una persona activa como yo lo peor es no hacer nada”.