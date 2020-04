En el caso de los Juzgados de Salamanca con competencias en materia de Familia, se ha decidido, siempre anteponiendo la salud de los menores, suspender el régimen de visitas y custodias, de manera que los niños, salvo excepciones, permanecerán el tiempo que dure la cuarentena con el progenitor que la tenga. El problema reside, como lamentan muchos afectados, en que no se especifica nada de las estancias. Es decir, quedan anuladas aquellos intervalos de tiempo en el que el progenitor tan solo pasa unas horas con el menor (visitas en días puntuales) pero no hay un pronunciamiento sobre qué ocurre con aquellos periodos que incluyen pernoctaciones (como fines de semana o vacaciones).

Después que el Gobierno decretara el estado de alarma y plasmara la prohibición de salir de casa acompañado con excepciones, como el cuidado de personas con algún tipo de discapacidad o menores, fueron muchos los padres que se preguntaron qué iba a pasar con el régimen de visitas o la custodia compartida de sus hijos. Ante tal incertidumbre cada juzgado o cada junta sectorial de jueces, por circunscripción territorial, ha dictado las resoluciones que ha considerado más oportunas. Las interpretaciones son tan dispares que van desde los jueces de Familia de Barcelona, que no contemplan los traslados de menores, a los juzgados de Valladolid o Zaragoza, que solo suspenden las visitas intersemanales.

La situación que estos días está viviendo el país debido a la crisis sanitaria del coronavirus está sacando a la luz el lado más humano de la población y dejando ver conductas impropias de otros tiempos. Ejemplo de ello son los progenitores divorciados o separados que, pese a no tener una buena relación, han sabido dejar sus rencillas de lado y han logrado llegar a un acuerdo por el bien de todos. Sin embargo, esto no se da en todas las familias y muchos padres y madres, debido a esta situación, van a pasar semanas e incluso meses sin ver a sus pequeños. “No sé el tiempo que voy a estar así y es triste, es injusto”, lamenta un afectado.

“Lo que se ha hecho es darle el mango de la sartén a la persona que tiene la custodia y desplazar al resto”, lamenta un afectado

Precisamente en ese limbo legal se encuentra Félix -nombre ficticio para no revelar su identidad-. Hace cuatro años se separó de la que es madre de su hija, ahora con 5 años, y desde entonces la custodia de la menor la tiene la progenitora. Tal y como adoptó un juez de la ciudad, Félix habitualmente ve a la pequeña las tardes de los martes y los jueves y fines de semanas alternos, además de la mitad de los periodos vacacionales.

Sin embargo todo eso quedó atrás con el estado de alarma. “Cuando ya se hablaba de que iban a cerrar los colegios, yo invito a mi exmujer a organizarnos por estancias, es decir que nuestra hija estuviera una semana con cada uno. No llegamos a un entendimiento y los primeros días mantuvimos el régimen de visitas. Sin embargo el jueves 19, el mismo Día del Padre, fue el último día que vi a la niña”, lamenta. Precisamente fue ese día cuando los Juzgados de Salamanca se pronunciaron al respecto. “El viernes acudí a recogerla y ya no pude. Me puse en contacto con la Policía Local pero ellos mismos estaban perdidos con todo esta situación”.

“Lo que se ha hecho es darle el mango de la sartén a la persona que tiene la custodia y desplazar al resto y eso no es así. Está claro que lo primero es la salud de la menor y por suerte mi hija es feliz en ambas casas, pero quien se queda sin verla soy yo. Es vergonzoso y no poder hacer nada da muchísima impotencia”, argumenta.

Es por ello que afectados y letrados tratan de buscar, mediante algún tipo de medida cautelar, un consenso con el Juzgado para que ningún padre o madre se quede sin ver a sus hijos. “Lo que no se entiende es que cada juzgado haya tomado una medida y no todos hayan seguido el criterio del CGPJ, que pide coherencia a los padres y quita el menudeo de las visitas y mantiene las estancias”, dice una abogada.