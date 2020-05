Habla el sector de la alimentación: “La gente tenía mucho miedo”

Encarna García se ha mantenido al pie del cañón en su tienda de alimentación de Fuenterroble de Salvatierra. Ha experimentado la evolución de la pandemia y el estado de alarma desde su comercio. Un lugar en el que tuvo que acometer cambios para garantizar la seguridad de sus clientes y de ella misma.

Así, como explica, “el mostrador lo hemos cambiado. Estaba al fondo del todo y ahora lo hemos puesto adelante y sólo puede entrar una persona en la tienda. Servimos de uno en uno. Al principio la gente tenía muchísimo miedo, ahora parece que se va relajando un poco, y nosotros lo que hemos hecho durante bastante tiempo era llevar la compra a casa. Me llamaban por teléfono, me hacían el pedido y se lo llevaba. Igual con el albergue cuando ha estado confinado. Tienes que estar todo el día de cara al público y tienes miedo; no sabes con quién ha estado la gente. Somos personas y no hay más”.