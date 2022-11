Guillermo Vázquez: “Es necesario abrir la arquitectura a la abundancia de la naturaleza, a los espacios exteriores”

Distinguido con la medalla de oro del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Guillermo Vázquez Consuegra participó este martes en el IV Congreso ITE+3R “Transformando ciudades y territorios. La rehabilitación en marcha”, que se clausuró tras acoger a profesionales de la construcción de toda España en el Palacio de Congresos.

¿Hacia dónde avanza la construcción en este momento?

—Ahora nos toca trabajar en la metamorfosis de la ciudad, no en producir objetos nuevos, sino en rehabilitar lo que tenemos. Introducir orden, claridad, más confort donde antes había un poco de caos y desorden. En ese sentido es importante trabajar con lo que tenemos dotándolo de nuevo significado, de nuevo contenido semántico.

¿Avanzar hacia la eficiencia energética es suficiente?

—Es importante evaluar los edificios que tenemos y dotarlos de instalaciones. Ahora, cuando se habla de eficiencia energética y transición ecológica, deberíamos ser más ambiciosos y procurar hacer algunas transformaciones quizás mayores para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La transición ecológica no solo debe centrarse en cambiar vidrios y poner placas solares, sino en intentar aprovechar la transformación para mejorar la vivienda con la introducción de ascensores donde no los haya, ya que los ciudadanos que sufren esta deficiencia ahora se sienten rehenes. Incluso habría que abrir las fachadas como ocurre en otros países. Francia lleva años haciéndolo, dotándolas de terrazas. Habría que dar un paso más en vez de quedarnos solo con las placas solares y el cambio de vidrios, que es lo que parece que se produce.

En otra época éramos nosotros los que nos adaptábamos a la vivienda, ¿ahora la situación se ha dado la vuelta y es la vivienda la que se amolda a nuestras necesidades?

—Antiguamente la vivienda respondía a un esquema de familia tradicional, biparental... Ahora es verdad que programas de vivienda social, que por cierto no se ejecutan y hacen falta, deben adaptarse a la realidad de la comunidad. Una sociedad en la que cada vez hay más familias monoparentales o, entre otras cuestiones, personas que viven solas. También es necesario abrir la arquitectura a la abundancia de la naturaleza, a los espacios exteriores. La pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto lo importante de abrir la vivienda al exterior y tener zonas de expansión fuera. Todo esto debe recogerse en el nuevo programa de vivienda.

¿La falta de mano de obra en el sector de la construcción es una traba en este avance?

—La verdad es que no soy experto en ese tema vinculado a la necesidad de plantilla en el sector de la construcción. No obstante, es evidente que hay una escasez de mano de obra, no solo en el ámbito de la construcción, sino en casi todos los oficios. Por eso es importante promover e intensificar la Formación Profesional. Es clave despejarla del estigma social que la ha acompañado y que esta formación sea capaz de instruir a profesionales en todas las áreas, dado que también faltan camareros formados. Por lo tanto, la clave a mi juicio está en intensificar la formación profesional en nuestro país.