Guardianes de la mascarilla que patrullan por las calles salmantinas solo por conciencia

Hace mucho calor. Respiraba mal. Iba a hablar por teléfono. No me he dado cuenta. Son tan solo cuatro excusas habituales del amplio abanico de motivos que los ciudadanos esgrimen ante los voluntarios de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Salamanca cuando estos se acercan para indicarles que se coloquen adecuadamente la mascarilla. Pese a que los jóvenes se han convertido en el colectivo al que más se señala por incumplir las normas de prevención frente a la Covid, los integrantes de las patrullas que desde hace más de una semana ayudan a la Policía a que estas medidas se respeten señalan que la mayoría de las personas a las que llaman la atención por la calle son principalmente “hombres mayores que no llevan la nariz cubierta”.

Aunque también es cierto, que sus rondas suelen concentrarse en la mañana y la tarde, y apenas salen por la noche. En la mañana de ayer, Mónica Repila y Laura Boyero se toparon solo con cuatro personas sin mascarilla y unas 35 a las que tuvieron que pedirles que se la colocaran bien. De ellos, uno tenía justificante médico y, del resto, la mayoría eran hombres de más de 60 años.

Pero, “basta con mirarles o con hacer un gesto y en seguida se la colocan”, señalan estas voluntarias. Eso sí, hay casos en los que “te vuelves a cruzar con ellos y la llevan otra vez mal”, matiza César Herrero, que a primera hora del día preparaba el organigrama de los lugares por los que se iba a patrullar. De momento, ninguno ha tenido conflictos por pedir a un ciudadano que cumpla las normas, ni siquiera cuando han tenido que acercarse a una terraza para pedir a un grupo de más de diez personas que se divida en dos. Aunque sus rondas por el centro son habituales, también han apoyado a la Policía en San Bernardo, Pizarrales, La Alamedilla, Picasso o el paseo de la estación, entre otros lugares.

No tienen más arma para convencer que pedirlo amablemente. Pero parece funcionarles, ya que aún no han tenido que solicitar el refuerzo de los agentes municipales. Su único motivo para realizar esta labor es su conciencia social, ya que su empleo es otro. César trabaja en un taller y Laura es autónoma en el sector de la limpieza y, aunque ayer tuvo turno de noche, no le importó salir a patrullar por la mañana, igual que hace otros días Arturo de la Torre, celador en el Hospital.