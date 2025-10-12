Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del desfile de la Guardia Civil en la mañana del domingo. ALMEIDA

La Guardia Civil recurre a la virgen: un 30% más de plantilla y renovar carteles

Los agentes recuerdan que la mitad de los cuarteles de la provincia están prácticamente cerrados por falta de profesionales

Javier Hernández

Javier Hernández

Salamanca

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:35

Los casi 800 profesionales que integran la plantilla de la Guardia Civil en Salamanca aprovechan el Día de la Hispanidad para 'rogar' a la patrona por una lista de reivindicaciones que consideran «imprescindibles» para prestar una correcta atención a los ciudadanos, pero que consideran que están siendo ignoradas de manera sistemática por las administraciones.

En este índice de mejoras destaca la urgencia de reforzar la plantilla para que los cuarteles puedan funcionar más horas al día. «Algunos cuarteles abren un día a la semana y solo de 8:00 a 14:00. Un cuartel vacío no da seguridad y no vale para nada, pero los alcaldes no quieren quitar cuarteles, por lo que nos toca hacer pedagogía de cómo se debe actuar ahora mismo», apunta Sonia Valverde desde la asociación mayoritaria del cuerpo, JUCIL.

En concreto, de los 32 acuartelamientos que hay en la provincia, la mitad -16- solo abren sus puertas un día a la semana y lo hacen en un único horario de mañana, por lo que las tardes y noches esa población queda desatendida y debe recurrir a las localidades más cercanas en la que sí haya servicio.

Desde JUCIL se defiende que la reducida funcionalidad de los cuarteles se debe, claramente, «a la falta de personal». «Tendría que haber más personal para cubrir más turnos». El cálculo realizado por los profesionales apunta a «al menos un 30% más». Un refuerzo que -indican- debería ir destinado a los puestos. «El total de plantilla, contando desde el cargo más alto al más bajo es de 798 profesionales en Salamanca, pero las necesidades están 'abajo', en los puestos. Hay unidades como la 'Unidad Arroba', que cuenta con cuatro profesionales que proceden de otros puestos. Lo están haciendo muy bien, pero no son puestos de catálogo, sino que se han 'quitado' de otro lado», explica Sonia Valverde.

La guardia civil encuentra paralelismos con la situación de la sanidad rural, donde hay decenas de consultorios que apenas abren unas horas a la semana y son los propios colegios médicos quienes proponen centralizar recursos en un centro de salud de referencia para prestar una mejor atención. «La diferencia es que en la sanidad es el paciente el que tendría que desplazarse a otro municipio, mientras que aquí somos nosotros los que nos desplazamos hacia donde nos reclame el ciudadano», recalcan.

A la Virgen del Pilar -patrona del cuerpo- le piden también este 12 de octubre por una mejora de las infraestructuras que, en algunos puntos de la provincia, están especialmente deterioradas. «No sabemos qué pasa con el cuartel de Ciudad Rodrigo», reconocen. Las obras para construir el cuartel debían haber empezado en 2019. En cambio, no fue hasta mayo de 2024 cuando el Gobierno adjudicó la redacción del proyecto. La adjudicataria disponía de cinco meses para realizar la redacción y marcar el preámbulo de las obras. La realidad es que, más de un año después, poco se sabe del proyecto. «No sabemos qué está pasando ahí, porque hemos preguntado, pero nadie nos explica por qué no termina de arrancar esa construcción», afirman en la asociación JUCIL.

Otro de los proyectos más demandados, renovar el acuartelamiento de Villavieja de Yeltes, que se trasladó a la Fuente de San Esteban por peligro de entendimiento, sí tiene visos de mejorar: «Al parecer la Diputación ha financiado para que se arreglen las dependencias oficiales porque el tejado era de madera y muy peligroso, pero no las viviendas».

