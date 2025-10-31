La Guardia Civil y la AECC se alían para acercar la atención a pacientes con cáncer del medio rural Los agentes recibirán formación específica sobre los servicios que ofrece la asociación

Esta mañana se ha presentado el protocolo de colaboración entre la Guardia Civil de la provincia de Salamanca y la AECC. Gracias a esta rúbrica, se realizarán jornadas formativas destinadas a los miembros de la Guardia Civil en Salamanca con el objetivo de poner en marcha acciones informativas que facilitarán el acceso a los servicios de apoyo a pacientes oncológicos, tanto en la cuidad como en el medio rural.

Esta colaboración está avalada por el acuerdo nacional firmado el 6 de marzo de 2025 que contempla acciones conjuntas encaminadas a la sensibilización, divulgación, prevención, investigación y formación. Salamanca es la segunda provincia a nivel nacional que se ha sumado al desarrollo del convenio y la primera en proponer actividades concretas para el desarrollo del convenio.

Como ha explicado el presidente de la Asociación, Ángel Losada, «las dos entidades compartimos valores que nos mueven en nuestro día a día, en especial aquellos relacionados con la dedicación al ciudadano y la atención a colectivos vulnerables». Gracias a esta colaboración, la Guardia Civil podrá incrementar sus servicios de atención a la ciudadanía mientras que la Asociación seguirá trabajando en disminuir el impacto causado por la enfermedad y mejorar la vida de las personas Así lo ha explicado la Subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, que ha querido destacar la sinergia entre la Asociación y la Guardia Civil y cómo este convenio propicia una colaboración próspera que beneficiará a la ciudadanía. Por su parte, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de Salamanca, Arturo Marcos Sánchez, ha explicado que «la Guardia Civil promoverá el apoyo a enfermos de cáncer y sus familiares para garantizar el bienestar de las personas afectadas en el medio rural».

Despliegue

En primer lugar, se realizará un ciclo formativo para los miembros de la Guardia Civil de Salamanca y, a continuación, se realizarán acciones conjuntas orientadas a concienciar a la ciudadanía sobre el impacto del cáncer y los recursos disponibles para afrontarlo.

El 14 de noviembre se realizará la primera formación dirigida a todos los Comandantes de Puesto y personal ponente del Plan Mayor de Seguridad en la que se explicará la cartera de servicios de la Asociación y que podrán explicar al resto de agentes para que actúen como canal de contacto entre la ciudadanía en el entorno rural y la Asociación. Después de esta formación, la Benemérita salmantina podrá informar correctamente a los ciudadanos sobre los servicios básicos y gratuitos que puedan necesitar: atención psicológica, atención social, apoyo y acompañamiento, alojamiento, préstamo de material ortoprotésico o atención jurídica y laboral.

Seguidamente, el 1 de diciembre, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil la charla titulada «Qué hacer cuando hay un diagnóstico de cáncer en tu entorno» en la que se darán pautas para afrontar situaciones con personas que tienen cáncer, ya sean familiares o compañeros. Está abierta a agentes y sus familiares.