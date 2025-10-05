El grupo de enlace del CESCYL cumple una década como modelo pionero y único de participación

Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Estamos comprobando cada día cómo en un mundo polarizado no se admiten matices ni explicaciones complejas y que es muy difícil llegar a acuerdos. Sin embargo, las personas son tan diversas y complejas como sus necesidades, por lo tanto, si pretendemos mejorar sus vidas, debemos escucharlas, dialogar y facilitar la forma de hacerlas participes en la toma de decisiones.

El Grupo de Enlace del CESCYL es una iniciativa pionera en España que se está consolidando como un modelo innovador de participación social en Castilla y León. Este órgano, que ha celebrado su décimo aniversario en 2025, fue creado para fortalecer la democracia participativa, dando voz a la sociedad civil organizada, al amparo de la Ley 4/2013, que modificó la organización de las instituciones de la Comunidad, garantizando así un marco jurídico que asegura su transparencia y legitimidad.

La creación del Grupo de Enlace respondió a la necesidad de enriquecer el debate dentro del Consejo Económico y Social, incluyendo la visión y experiencia de un espectro más amplio de la sociedad civil. Desde su inicio, ha sido una plataforma para numerosas asociaciones e instituciones en áreas como la infancia, la familia, la juventud, la mujer, las personas mayores, la discapacidad, la salud, la protección social, las minorías y el desarrollo rural. Este espacio es fundamental para que estos colectivos puedan hacer oír su voz y canalizar sus demandas y propuestas de carácter socioeconómico.

Además, sirve como un foro de debate y discusión. En este espacio, los colectivos generan propuestas que enriquecen el trabajo del Consejo Económico y Social de Castilla y León, plantean temas de interés autonómico y proporcionan información sobre la situación actual de los grupos que representan.

El Grupo de Enlace, después de diez años de trabajo, ha conseguido que el CESCYL, además de ser la casa del diálogo social, sea también la casa del diálogo civil. El concepto de diálogo civil viene del derecho de la UE, en España se desarrolló con la ley del tercer sector en 2015, en Castilla y León se ha desarrollado con detalle en una ley de 2021, también dedicada al tercer sector de acción social. Pero, en la práctica, el dialogo civil ya se realizaba en el CESCYL desde 2015 con su Grupo de Enlace, permitiendo que las organizaciones que desde 1990 formaban parte del Pleno del Consejo (empresariales, sindicales, profesionales agrarias, de consumidores, de cooperativas y sociedades laborales, así como expertos designados por el Gobierno y las Cortes de Castilla y León) pudieran trabajar, intercambiar ideas, diagnósticos, propuestas y balances con todas las organizaciones sociales que vertebran Castilla y León con un nivel sobresaliente de compromiso y eficacia.

Más allá de sus funciones primordiales, el Grupo de Enlace colabora activamente en el asesoramiento y la elaboración de informes para el Consejo Económico y Social y diseña su propio programa de trabajo, que siempre se alinea con las actividades del Consejo.

Para fomentar la difusión de información y el intercambio de conocimientos, el Grupo de Enlace organiza un Foro Social con ponencias de interés para sus miembros y sus integrantes también publican contenidos en el Blog del Grupo de Enlace, que sirve como un medio de difusión sobre los temas relevantes para los colectivos que lo conforman.

También hay que destacar que el CES ha incorporado a las actividades del Grupo Enlace, mediante la firma de un convenio de colaboración, al Consejo de la Juventud de Castilla y León y la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León. Actualmente estamos trabajando en la incorporación de la Plataforma de la Infancia.

Para hacernos una idea de los ámbitos de trabajo del Grupo de Enlace y del valor de su experiencia para el CESCYL, basta con enumerar las organizaciones que lo han formado desde su constitución: Cruz Roja, ONCE, Cáritas, CERMI, UNICEF, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), Fundación Secretariado Gitano, Coordinadora de ONG de Desarrollo, Federación de Salud Mental, Plena Inclusión, Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (CONFAPACAL), Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CONFAPACYL), Federación de Centros Juveniles Don Bosco, Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes (FADAECYL), Asociación de Ayuda al Inmigrante (ASAIN), Asociación de Apoyo a Inmigrantes (PROCOMAR-Acoge), Promoción Rural Integral (PRINCAL), Asociación Huebra de Iniciativas Rurales, Red de Grupos de Desarrollo Rural, Confederación de Asociaciones de Vecinos (CAVECAL), Federación de Parálisis Cerebral (ASPACE-CYL), Asociación para la defensa de la Infancia y la Juventud (Asociación REA), Federación de Mujeres Progresistas, Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor, Federación de Jubilados y Pensionistas, Federación de Diabéticos (FADCYL) y Asociación Española contra el Cáncer.

«En el CESCYL valoramos el Grupo de Enlace como un ejemplo de éxito y celebramos el décimo aniversario del Grupo con el anhelo de que el diálogo civil se institucionalice en el resto del país», señalan.

Por ello, el presidente del CESCYL, Enrique Cabero, anunció el día de su aniversario que están trabajando en un estudio de análisis de las perspectivas, necesidades y aportaciones que en los próximos años deben hacer las organizaciones sociales que forman parte del Grupo de Enlace, siguiendo la senda marcada a nivel europeo.

Importancia de las organizaciones sociales

Cabero también defendió la importancia de las organizaciones sociales en la democracia participativa, tal y como está determinado en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y afirmó que «seguiremos creciendo como Grupo de Enlace».

Muestra de este crecimiento está recogido detalladamente en la Memoria de Actividades que cada año publica el CESYL (en la web del Consejo www.cescyl.es), y es patente en la su última edición, que se presentó en las Cortes de Castilla y León el 3 de septiembre de este año. También se puede estar al día de este crecimiento de actividad del Grupo de Enlace en el ya mencionado Blog del Grupo y en la red social X del CESCYL (antes Twitter).

Foro Social

Un ejemplo de lo interesante y enriquecedor que es para las entidades del Grupo de Enlace y las organizaciones del Pleno de CESCYL fue la celebración del último Foro Social, que en su quinta edición se organizó en dos sesiones (noviembre de 2024 y febrero de 2025). La primera sesión dedicada a la «Soledad no deseada», para propiciar la comunicación y el debate sobre las experiencias y proyectos innovadores de las entidades del Grupo de Enlace, que trabajan con quienes viven en soledad no deseada, una situación que experimentan cada vez más las personas mayores y los jóvenes, tanto del ámbito rural como del urbano, y que puede considerarse como la epidemia del siglo XXI.

La segunda sesión del V Foro Social trató sobre la «Brecha digital en colectivos vulnerables en Castilla y León», poniendo el acento en las personas mayores, la población rural, las mujeres y las minorías étnicas. No en vano, son los ciudadanos que tienen más dificultades para acceder a las nuevas tecnologías, pero también para la capacitación digital y las habilidades y los recursos. El objetivo de la superación de las brechas digitales no debe estar solo en el tema tecnológico sino, sobre todo, en lograr la igualdad social, una plena inclusión de las personas y una sociedad más democrática.

Las entidades del Grupo de Enlace consideran que sus Foros Sociales suponen una oportunidad para crear espacios de diálogo, abiertos y participativos, e involucrar a los actores sociales, públicos, privados, movimientos sociales, Tercer Sector e instituciones.

Grupo de Enlace del CESCYL

El Grupo de Enlace del CESCYL es único en España y se ha convertido en una herramienta especialmente útil y muy participativa, al ser un instrumento de diagnóstico de la realidad social y de formulación de propuestas en todos los ámbitos de la vida y la sociedad de Castilla y León.