Grullas de origami y soles blancos en busca de la paz mundial

Enfrente de la estatua de San Francisco de Asís, símbolo de la paz, existen dos árboles, Hiroshima y Nagasaki, con un significado especial. Ambos brotaron a partir de un olmo enfermo que fue podado y posteriormente resurgió. Por esa misma razón, la Asociación de Amigos de Japón en Salamanca los apadrinó, ya que reflejaban a la perfección lo que sucedió en la ciudad japonesa de Hiroshima hace 80 años.

Sin embargo, este acto no es ninguna coincidencia, ya que la cabeza visible de esta asociación, Kenneth Thompson, es japonés de nacimiento. Nacido en Kioto y criado en Salamanca, llegó a la ciudad charra por estudios y finalmente se quedó de por vida. «Iba a ser algo temporal, pero mi padre se fue quedando, se fue quedando, y aquí estamos...», comenta entre risas. Y es que, ¿quién mejor para representar este homenaje y dar fuerza al propio mensaje que una persona de madre japonesa y padre estadounidense? «Los que lanzaron la bomba fueron los americanos, y luego miles se casaron con japonesas. En ese momento desaparecieron las diferencias», explicaba.

Por eso mismo, Kenneth Thompson decidió rendir homenaje a las 246.000 víctimas de aquella catástrofe a través de símbolos de esperanza, música y poemas bajo la sombra de sus árboles apadrinados. Primero, con la lectura del poema de Antonio Machado'A un olmo seco', que, a pesar de la ausencia de José María Terrones —lector habitual del poema en este acto—, no impidió que la tradición siguiera viva. Y a través de los versos del famoso poeta, «al olmo centenario le han salido algunas hojas verdes», representaron con actos y palabras que siempre hay vida tras la destrucción. «Son nuestros árboles queridos», explica Kenneth, «y nos llevan acompañando varios años en este homenaje», comenta.

Por esa razón, estos árboles se convirtieron en el epicentro del acto, donde los elementos más simbólicos, las grullas de papel, colgaban entre sus troncos. Estas obras, también conocidas como grullas de origami, guardan relación con la bomba de Hiroshima y, en especial, con Sadako Sasaki, una niña que enfermó de leucemia tras la explosión y empezó a hacer mil grullas con la esperanza de curarse. Sin embargo, este año, en vez de hacer mil grullas, Thompson quiso cambiar ligeramente el diseño incluyendo soles blancos: «Surgen del sol rojo, que puede representar el nacimiento o la sangre. Pero, sobre todo, es un símbolo de esperanza», cuenta.

Finalmente, el acto terminó con Víctor Hernández tocando el tamboril y la gaita junto a una gran grulla de origami. Acudió al acto por amistad, pero también por convicción: «La gente se está olvidando de las guerras, no solo de Hiroshima, también de Gaza, de Ucrania… La solución está en que dejen de fabricar armas», explica. Mientras que, para Kenneth, no se trata solo de mirar atrás, sino de aprender. «Las guerras son todas iguales. Y una manera de responder es haciendo actos de paz. La guerra no se gana con otra guerra más gorda, como se piensa». Y es que, para reforzar su pensamiento, se apoyó en el recuerdo de aquella bomba atómica, que se pensó acabaría con todas las guerras. «Y mira cómo estamos...», comentó con resignación.

