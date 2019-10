El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha visitado este jueves Salamanca para participar en la presentación del candidato del partido, Víctor González. Unas 300 personas han acudido al salón donde se ha celebrado la concentración para arropar al político.

“Recortes, nuevos impuestos, peores servicios y mayor deuda, como gobierne Pedro Sánchez esto es lo que nos viene encima”, explica Espinosa añadiendo que “la única opción política que seguro no va a apoyar a Sánchez es Vox”. “No hay país que más se avergüence de su glorioso pasado, ¡y no me lo explico!”, explica el portavoz de la formación verde. “Esos que tanto odian España, que son los enemigos de la unidad, de la libertad y quieren imponernos su rodillo ideológico totalitario con una única forma de pensar que quieren resquebrajarnos (...) esos son los que más daño nos quieren hacer”, detalla.