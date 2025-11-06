La gripe todavía no sube en Salamanca y concede margen para vacunarse antes del pico En la provincia ya hay más de 50.000 personas que han recibido la vacuna

Mientras que en varias zonas del país se repiten los titulares afirmando que «la gripe se adelanta» y que el pico epidémico podría anticiparse varias semanas, la realidad en Castilla y León es que la incidencia gripal está estancada e, incluso, descendiendo desde hace tres semanas.

El último informe de la Red de Vigilancia de Infecciones Respiratorias de Castilla y León, los contagios de gripe y covid siguen en nivel de intensidad bajo en Castilla y León en la última semana, aunque con un pequeño repunte de las urgencias hospitalarias pediátricas, que no ha repercutido en las hospitalizaciones.

La incidencia semanal acumulada de la gripe se situó en 23 casos por 100.000 en la comunidad en la semana entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, según los datos publicados este martes por la Consejería de Sanidad. Ese dato está por debajo de los 39 casos de la semana anterior, y del umbral epidémico que en esta temporada está en los 50 casos por 100.000.

Esta baja incidencia de la gripe no significa -ni mucho menos- que Castilla y León vaya a librarse de una epidemia que ya se está haciendo notar en otras comunidades como País Vasco y Cantabria. Lo que significa es que va a dar un mayor margen de tiempo a los salmantinos -y resto de provincias de Castilla y León- para vacunarse e inmunizarse de cara a cuando lleguen los peores momentos.

Por este motivo, desde la Consejería de Sanidad se lanzó este miércoles un llamamiento para que la población diana no descuide la vacuna y vaya solicitando cita para protegerse. «La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León, cumplido el primer mes desde el inicio de la campaña, se sitúa en un 33,3 % de las personas a partir de 60 años, habiéndose administrado en total a todos los grupos de edad 371.758 dosis, un 48,6 % sobre las recibidas hasta el momento (765.650)», destallaba la Junta de Castilla y León.

En un mes de vacunación, desde que la campaña se abrió a la población general y no solo a residencias, más de 50.000 salmantinos ya han recibido la vacuna de la gripe. Los datos exactos por provincias son: Ávila 27.872; Burgos 50.557; León 63.618; Palencia 26.342; Salamanca 50.031; Segovia 22.682; Soria 14.855; Valladolid 85.190; Zamora 29.875; y 'No consta' 736.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 278.569 vacunas, seguidos con 31.218 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 17.321 los grupos de riesgo por patologías o 15.381 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.

El informe recoge que aunque los virus de la gripe son uno de los patógenos respiratorios más detectados en las muestras centinelas y sigue representando un alto porcentaje de positividad en las no centinelas, la tasa de síndromes gripales continúa por debajo del umbral epidémico.

En cuanto a la covid se ha reducido considerablemente, con una incidencia acumulada por 100.000 habitantes de 13 casos, frente a los 30 de las dos semanas anteriores.

Por sexos, 163.280 dosis han sido administradas a hombres, mientras que las mujeres han recibido 208.402.