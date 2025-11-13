La gripe llega al nivel epidémico pero no se abrirán todavía los 'vacunódromos' La Consejería insta a esperar a ver cómo evoluciona la vacunación —van 63.377 en Salamanca— y también la incidencia del virus

Javier Hernández Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 06:00

La Consejería de Sanidad considera que, por el momento, no hay motivos para repetir la campaña de 'vacunación masiva y sin cita previa' que activó hace justo un año por estas mismas fechas.

Lo que hizo en 2024 fue habilitar los Puntos de Atención Continuad de cada zona básica de salud para que los ciudadanos que —por motivos de trabajo o cualquier otro inconveniente— no habían podido vacunarse en el horario habitual, tuvieran la oportunidad de vacunarse en viernes, sábado o domingo.

En el caso de la capital, se reforzó el personal sanitario y se habilitó un espacio en el centro de salud de San Juan —con entrada por Maldonado Ocampo— por el que desfilaron cientos de personas durante los fines de semana en los que permaneció abierto.

Fuentes de la Consejería de Sanidad apuntaban este miércoles que prefieren esperar a ver cómo evoluciona el ritmo de vacunación y también el de la epidemia antes de decidir si retoman esta iniciativa en el mes de diciembre.

La situación en Castilla y León es todavía de 'tranquilidad' porque la incidencia de la gripe, aunque acaba de superar el listón epidémico, es todavía manejable. La tasa de incidencia de síndromes gripales superó levemente el umbral epidémico al situarse en 51 casos por 100.000 habitantes con especial incidencia en los niños de entre 5 y 14 años.

En torno a un 40 por ciento de las muestras centinelas y un nueve por ciento de las hospitalarias son positivas a gripe A (tanto H1 como H3). Por otra parte, el informe de la Red de Vigilancia de Infecciones Respiratorias de Castilla y León constata que se mantiene la circulación de rinovirus/enterovirus, mientras que el SARS-CoV-2, el VRS y la gripe B se detectan todavía de manera esporádica.

Al mismo tiempo, el número de salmantinos que se vacunan frente a la gripe también ha ido creciendo. Cada día laborable de noviembre ha registrado entre 2.000 y 3.000 salmantinos vacunándose de la gripe. El último dato de cobertura en la provincia habla de un total de 63.677 salmantinos ya inmunizados: casi el 20% de la población total y el 40% de la población diana.

Algo más de 34.000 salmantinos se han vacunado ya frente a la covid: 34.418 por la sanidad publica y otros 228 en la sanidad privada. Los datos reflejan que la vacuna de la covid pierde fuelle un año más y lo hace por dos motivos. El primero es porque este año han cambiado los criterios de la población diana: mientras que se recomienda vacunarse de la gripe a los mayores de 60 años, en el caso de la vacuna de la covid la recomendación ha subido a los mayores de 70 años, por lo que hay miles de salmantinos que no entran entre la población diana.

Por otra parte, existe una sensación de que ya hay suficiente inmunidad ante el coronavirus, que ha dejado de ser estacional y se contagia tanto, o más, durante los meses de verano. Por este motivo son muchos los salmantinos que piden cita para vacunarse contra la gripe, pero descartan hacerlo frente a la covid.