Gripe aviar: «No existe riesgos por comer carne o huevos… siempre que se cocinen adecuadamente»

El auge de la gripe aviar, que ya causa estragos en Castilla y León, es un serio problema veterinario que trae en jeque a los propietarios de granjas avícolas, pero que desde el punto de vista de la sanidad humana tiene una repercusión prácticamente nula.

El catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, Juan Luis Muñoz Bellido, recalca que «el riesgo de que un humano se contagie de la gripe aviar es actualmente muy bajo».

«Se habla de casos muy contados que han podido verse afectados por la gripe aviar y siempre son casos reportados en Asia: personas que viven en contacto estrecho y constante con los animales», explica Bellido, que puntualiza: «Lo que en el ser humano puede ser una infección respiratoria normal, en un animal es letal». En concreto, se habla de sintomatología con cuadros de fiebre, congestión nasal, cefalea y picor de ojos.

El microbiólogo detalla por qué el actual brote de gripe aviar no debe suponer una alarma desde el punto de vista de la salud, pero sí desde el punto de vista económico: «En la mayoría de las gripes, el receptor original son las aves, pero para que esa gripe pase a los humanos, previamente tiene que haberse producido una primera mutación que permita infectar a animales más próximos al hombre como, por ejemplo, los cerdos. Después tiene que producirse otra mutación para que el virus salte de manera eficaz al hombre, que es lo que ocurrió con la gripe H5N1 y otras anteriores. En cualquier caso, eso no está ocurriendo actualmente y, aunque no digo que sea imposible, sería muy raro que se infectaran humanos».

La amenaza definitiva sería cuando el virus evoluciona de tal manera que fuera capaz de expandir la infección de humano a humano. «Mientras eso no ocurra, el problema se limita al ámbito veterinario porque a los animales sí que los mata», recalcan.

¿Se pueden comer huevos?

Existe otra duda recurrente entre la población y es la de si existe algún tipo de riesgo por comer carne o huevos de animales que eran portadores del virus. Muñoz Bellido también invita a la calma: «No existen riesgos de infección por comer carne o huevos de aves sospechosas… siempre que se cocinen adecuadamente». Tanto la carne de ave como los propios huevos pueden ser peligrosos si se comen crudos o pocos hechos, pero no solo frente a la gripe aviar, sino frente a otros agentes infecciosos. Aquí la recomendación es generalizada: conviene cocinar los productos a un mínimo de 74 grados, pero por todas sus partes. De nada sirve quemar la parte exterior de una pieza de pollo si el interior sigue rosado. Para que esto no suceda, los especialistas señalan que son útiles los hornos y freidoras de aire, pues funcionan a temperaturas cercanas a los 200ºC y garantizan que la carne se haga tanto por dentro como por fuera, mientras que las planchas y sartenes pueden descuidar el interior.

«Es importante atajar el problema porque a los propietarios se les mueren los animales infectados y luego tiene que sacrificar a otros que pueden estar sanos. Son grandes pérdidas económicas para el propietario y para el consumidor, que va a pagar más caro porque la producción ha bajado. Pero el riesgo de que un humano se infecte, tal y como está el virus, es muy bajo».