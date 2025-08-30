'La gran búsqueda': el musical de los sanitarios del Hospital en beneficio de 'La sonrisa de María' Se celebrará el 21 de septiembre en el Auditorio Calatrava en sesiones de 17:00 y 19:30

Aurelio Peña Salamanca Sábado, 30 de agosto 2025, 13:35

El Auditorio Calatrava albergará el próximo 21 de septiembre el espectáculo 'La Gran Búsqueda': un musical benéfico, protagonizado por sanitarios del Hospital de Salamanca, que recaudará fondos para los objetivos de la asociación 'La sonrisa de María'.

Los protagonistas del evento son los integrantes del grupo 'Hakuna Causa': 28 profesionales del Complejo Asistencial que desde hace seis años forman una compañía que representa espectáculos musicales infantiles para donar los beneficios a distintas fundaciones benéficas.

«Presentamos La Gran Búsqueda, donde Olaf la lía un poco y un personaje de Disney tendrá que resolver el problema. Son músicos y cantantes en vivo», destacó la pediatra e integrante del grupo, María Auxiliadora Santana.

El precio de las entradas será de 10 euros y se ofertarán 800 plazas repartidas en dos funciones —a las 17:00 y a las 19:30— que generarán fondos para la investigación.

Juan Caamaño, padre de María, explicó que «de todo lo recaudado, el 75% se entrega al Centro de Investigación Biomédica de Madrid». «También prestamos ayuda a las familias de niños oncológicos que estén desplazadas o puedan tener necesidades económicas. Recientemente hemos puesto a disposición de las familias cheques de comida en el Hospital de Salamanca, pero lo haremos en otros hospitales y si alguna familia tiene problemas, puede contactarnos para solicitar ayuda».

El presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández, destacó que el fin de este musical enlaza perfectamente con los fundamentos de la institución: «Nuestros fundamentos en la Junta de Cofradías es la caridad cristiana, vista desde la solidaridad a los más necesitados. Cuando nos propusieron este proyecto nos pusimos manos a la obra y hemos aportado nuestro granito de arena, así que animamos a que la gente venga o colabore con la fila cero».

Por su parte, el CEO de International Web e impulsor del acto —Claudio Mogilner— explicó cómo se gestó la colaboración: «Los médicos del Hospital nos contaron la iniciativa y siempre hemos intentado colaborar con María. Faltaba la tercera pata, que era el lugar donde poder desarrollarlo, porque los teatros y los técnicos cuestan mucho dinero. Hablamos con Fran y tardó un segundo en decirnos que podíamos contar con su teatro y sus técnicos».