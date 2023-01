Gracias, pero seguimos

MARÍA JOSÉ GARCÍA ROMO (*)

Lo primero que siento es gratitud y la necesidad de darle gracias a la vida por una intensa vida profesional dedicada a la enfermería que me ha hecho crecer también como persona. Recuerdo a “mis niños alérgicos” a los que he visto convertirse en padres y madres mientras aún me saludan por la calle con cariño. El mismo cariño que siento yo por cada momento vivido en el Servicio de Alergia, por cada compañero, por cada nueva incorporación. De todos he aprendido algo que me ha ayudado a evolucionar y ha sido inspirador para no quedarme solo en mi perfil asistencial, sino apostar también por la investigación en Enfermería y ayudar a la profesión actualmente como presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca.

En trabajo del día a día durante tantos años ha sido una fuente de inspiración y aprendizaje. Ayudar a un paciente que sufre y no solo por encontrar una cura, sino por la necesidad de ser cuidado; compartir conocimiento con el equipo de trabajo con un café entre las manos; apoyar la formación en prácticas, el futuro de la profesión; buscar apoyo en los despachos ante decisiones importantes; intentar recuperar la salud de personas con número de historia clínica, pero sobre todo con nombre y apellido. Y lo más humano: que esas personas también recuerden el tuyo.