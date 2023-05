“Gracias a ‘La Caixa’ puedo desarrollarme en lo académico y lo personal”

¿Qué significa la beca para ti?

Esta beca desde el minuto uno significó un abanico de posibilidades inmenso. Estoy muy orgullosa de haberla conseguido y muy agradecida, mi vida y mi formación serían muy distintas de no tenerla, además de mis resultados. Con la beca de la Fundación ”la Caixa” puedo centrarme únicamente en mi desarrollo académico y personal con todas las facilidades que esta ofrece.

¿Qué es lo que más te aporta la beca?

Me aporta oportunidades y tranquilidad. El programa de orientación me hace sentirme apoyada y respaldada en todo momento, algo que al menos en el primer curso yo creo que es difícil. Además, el programa de formación en habilidades transversales me permite desarrollar otros aspectos que no tienen relación con mi campo de aprendizaje y así focalizar mi atención en cuestiones también sumamente importantes. De la misma forma las clases de inglés con la Escuela de Lenguas Modernas me obligan indirectamente a no dejar de lado los idiomas y de sacar un pequeño tiempo para ellos.

¿Cuál crees que es el valor diferencial de esta beca de Fundación “la Caixa”?

Pienso que lo que diferencia esta beca es que entiende las necesidades e inquietudes de las personas como yo y mis compañeros becarios. Tenemos ganas de aprender, de trabajar y de mejorar, y nos aporta todo el apoyo posible para conseguir todos nuestros objetivos.

¿Cómo conociste esta posibilidad?

Un día cualquiera una profesora del instituto me habló de ella y me dijo que me veía con el perfil que buscaban en la beca. Me animó a participar, aunque al principio no confiaba en conseguirla, pero al final me decidí, me esforcé todo lo que pude y me alegro todos los días de haberlo hecho.

¿Cómo está yendo el primer curso?

Al principio fueron muchas cosas nuevas de golpe. Creía que el grado que había elegido no era para mí y sentía que iba a clase sin enterarme de nada. Después intenté verle el lado bueno, hablé con mi orientadora y conseguí tener unos excelentes resultados en el primer cuatrimestre. Saqué cinco matrículas de honor y no me creía ni yo que hubiera sido capaz de hacer eso.

¿En qué te gustaría especializarte?

Aún no tengo nada claro, de hecho, creo que cambiaré mucho de idea durante la carrera. Me atraen muchas especialidades quirúrgicas, aunque también ginecología y hematología. Sin duda quiero una especialidad en la que tenga contacto con pacientes, porque elegí Medicina por el componente social y humano que implica.

¿Cuál es tu sueño laboral?

Ahora mismo mi sueño laboral sería hacer la especialidad que quisiera y después realizar también un doctorado para poder impartir clases en la universidad al mismo tiempo que ejerzo como médico o cirujana, me gusta mucho la enseñanza y el ambiente académico.

