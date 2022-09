Goteras en el interior de ambulancias salmantinas y pasividad de Sanidad

Los usuarios de las ambulancias que trabajan en la provincia de Salamanca siguen sufriendo constantes irregularidades ante la pasividad de Sacyl y de la Gerencia de Salud de Área, que afirma que lo que denuncian los salmantinos “no es competencia” suya.

Los propios profesionales del transporte sanitario han denunciado que la empresa para la que trabajan no está cumpliendo con el pliego de condiciones por el que la Junta de Castilla y León paga muchos millones de euros. También han destapado que las ambulancias que realizan servicios de Emergencias y atienden los encargos del 112 han llegado a funcionar con un único técnico, cuando la normativa dice que deben ser dos.

La última deficiencia que ha salido a la luz son las goteras que sufre una de las ambulancias de soporte vital básico que funciona en la zona de salud de Ciudad Rodrigo. El espacio del vehículo en el que se aloja a los pacientes se empezó a encharcar esta semana cuando circulaba por carretera y el agua comenzó a penetrar por distintas zonas del techo.

“Ya hemos advertido de que varios vehículos de la flota no están en condiciones. Tienen más de 500.000 kilómetros y están poniendo en peligro a los pacientes y a los propios trabajadores. Esta misma semana, otra de las ambulancias que se utilizan para el transporte programado ha terminado remolcado por una grúa porque se ha quedado parada”, afirman desde el sindicato SP-TES.

Fuentes de la Consejería de Sanidad consultadas por este diario confiesan su hartazgo por las constantes incidencias reportadas desde Salamanca y reconocen que están “con la mosca detrás de la oreja con la UTE de Salamanca porque es, con diferencia, la provincia que más problemas está dando”.

Los máximos responsables de Sacyl han dado orden de estar vigilantes con las ambulancias de Salamanca y piden más colaboración desde la propia provincia. LA GACETA ha preguntado a la Gerencia de Salud de Área qué medidas piensa tomar para defender la atención de los salmantinos y que no se repitan sucesos como las goteras dentro de un vehículo. La respuesta de Manuela Plaza es que el hecho de que una ambulancia salmantina tenga goteras “no es competencia” suya porque ese vehículo estaba realizando servicios de Emergencias y solo se responsabiliza de las de transporte programado. La respuesta tampoco convence a los trabajadores: “No es cierto porque las ambulancias de transporte programado están incumpliendo el contrato todos los días, pero como aquí nadie les pone en su sitio, siguen haciéndolo”, afirman los técnicos, que ejemplifican: “En Salamanca tiene que haber cinco ambulancias en horario nocturno de lunes a sábado porque la Junta está pagando dinero público para que haya cinco ambulancias, pero la realidad es que solo funcionan tres. Y no es un problema puntual, sino que por sistema cobran por cinco ambulancias y solo gastan tres. ¿Les han dicho algo? No nos consta”, insisten desde el sindicato SP-TES.

El ambiente entre los trabajadores roza la indignación. “El pasado 8 de septiembre, una de los equipos que esa tarde tenía que trabajar para Sacyl tuvo que ir a Villoria para cubrir los toros. Este mismo jueves hay otro en los toros de San Esteban de la Sierra. ¿Esto sí les compete o tampoco?”, se preguntan.