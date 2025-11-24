González Corral, ante el futuro de la PAC: «No nos gusta y lo hemos dicho claramente» La consejera de Agricultura ha mantenido un encuentro en la sede del PP con agricultores y ganaderos salmantinos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido en Salamanca una posición «firme y unida» de Castilla y León ante las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo posterior a 2027. Previamente, el presidente del PP de Salamanca ha destacado que se debe pelear por una PAC justa: «Ni un euro menos para Salamanca ni para Castilla y León, ni un euro menos para nuestro campo y nuestro mundo rural», ha afirmado antes de reunirse con decenas de agricultores y ganaderos reunidos en un encuentro organizado por el PP de Salamanca.

La responsable autonómica ha subrayado que la propuesta inicial de la Comisión Europea «no gusta» al Ejecutivo autonómico y «no atiende las necesidades del territorio», pero ha destacado que el rechazo de los eurodiputados del Partido Popular, sumado al de otros países y regiones, ya ha obligado a Bruselas a introducir modificaciones. «Son cambios aún insuficientes», ha matizado, «pero seguiremos peleando para que la futura PAC tenga un presupuesto sólido, fuerte y adaptado a nuestra realidad».

González Corral ha explicado que, en las primeras negociaciones, ostenta la representación del conjunto de comunidades autónomas, lo que le ha permitido acudir a Bruselas «en numerosas ocasiones» para trasladar de primera mano las demandas del sector. Ha reivindicado además que la postura que defiende la Junta es «la posición de los agricultores y ganaderos», plasmada en una declaración conjunta suscrita inicialmente por las organizaciones agrarias y a la que se han ido sumando la industria alimentaria, ocho diputaciones provinciales, salvo la de León, cooperativas y comunidades de regantes.

«Esto no va de partidos, va de Castilla y León», ha insistido la consejera, que ha reprochado al PSOE no haberse sumado a esa declaración durante las negociaciones y «mirar para otro lado» cuando se discute en Bruselas el futuro del campo.

Entre las líneas rojas marcadas por Castilla y León figuran mantener como mínimo el presupuesto actual, conservar los dos pilares de la PAC —ayudas directas y fondos para industria agroalimentaria, regadíos, incorporación de jóvenes o grupos de acción local— y garantizar que las nuevas exigencias europeas no comprometan la viabilidad de las explotaciones. La consejera ha recordado también que Castilla y León es líder nacional en cabezas de ganado y en superficie de secano y regadío, y que el futuro del campo pasa por seguir incorporando jóvenes y modernizando infraestructuras. «Tenemos una hoja de ruta clara y no vamos a dejar de defender nuestro campo», concluyó.