El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca de este miércoles ha debatido asuntos económicos relativos con la aprobación del límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2021, así como el reconocimiento extrajudicial de varios créditos y partidas, y las bases de ejecución del Presupuesto 2021.

El punto que ha generado mayor debate entre el equipo de Gobierno y la oposición ha tenido que ver con el uso que se dará al remanente de años anteriores, por importe de 14,7 millones de euros. En este sentido, desde la bancada socialista han acusado a PP y Cs de utilizar “todo el aparato de propaganda para hacer que el barco salga a flote cuando se esté hundiendo”. José Luis Mateos, portavoz municipal del PSOE, se preguntó “qué dirían los que lo están pasando mal, autónomos, empresarios, familias, a ver qué dicen sobre la prudencia a la que apelan ustedes” al tiempo que acusó al equipo de Gobierno de una mala gestión de los recursos municipales, lo que ha permitido la existencia de remanente. “Han dejado sin ejecutar el 40% de las inversiones, algunas incluso de 2015, como la Torre de los Anaya, el campo de fútbol Reina Sofía, las obras del vial del hospital y así otros proyectos que se repiten año tras año y no son realidad”. Todo ello, explicó, después de agradecer al “Gobierno de España” por poner recursos a disposición de la ciudad al suprimir la regla de gasto. “Entendemos que ante las necesidades existentes del tejido económico de la ciudad por las consecuencias de la pandemia vendrían muy bien esos 14,7 millones para poner en circulación en la economía y no para sustituir a partidas ya previstas”, dijo Mateos. “Ya perdimos la oportunidad en 2020 de no aplicar los recursos disponibles”, añadió para posteriormente criticar al alcalde “que dijo la matraca al Gobierno de la nación para la eliminación de la regla de gasto y poder utilizar el remanente. No nos tratará tan mal el Gobierno cuando se han atendido esas peticiones”, dijo. “Fíjense lo que supondrían casi 15 millones más, cuántas empresas y familias salvaríamos”, sentenció el portavoz socialista.

Por su parte, Virginia Carrera fue tajante y afirmó que “es el año de gastar. Parece que tenemos dinero y nunca hemos tenido esta oportunidad para hacerlo y hay que mejorar la vida de la gente”.

El concejal de Promoción Económica y Comercio, Juan José Sánchez, aludió al incremento realizado por el Consistorio el pasado año para incrementar el gasto por habitante hasta los 2.129 euros, reduciendo la presión fiscal, al mismo tiempo, hasta 442 euros, “gracias a actuaciones económicas para empresas, protección social, inversiones y todo ello manteniendo unos servicios públicos de calidad”. Sin embargo, aludió al consejo de la intervención del Ayuntamiento para “ser prudentes manteniendo el equilibrio entre las ordenanzas fiscales pero rebajando el volumen de crédito”. Por ese motivo, el Ayuntamiento finalmente no suscribirá un crédito de 43 millones como tenía previsto sino finalmente 33. Esto supondrá “un ahorro en la amortización de capital e intereses”, como añadió Fernando Rodríguez, quien criticó a los socialistas “su oposición a los Presupuestos” al tiempo que recordó que “la prudencia en estos años anteriores respecto al endeudamiento nos ha venido muy bien ahora –para optar a mayor endeudamiento- y que ustedes jamás han compartido”. “Ustedes critican que no destinemos remanente a otras ayudas para empresas y autónomos cuando votaron en contra del Presupuesto, que destina casi 83 millones con medidas pactadas por todos los grupos para reactivar la economía local y reforzar la protección a las familias”.

Además, Rodríguez espetó a Mateos la capacidad de ayudas de las diferentes administraciones explicando que el Estado ha destinado el 1,7% de los recursos no financieros, mientras que solo para las ayudas para empresas y autónomos en la ciudad el Ayuntamiento ha aportado “el 4% de los recursos no financieros”. “Pregunte usted a las empresas y autónomos, a los hosteleros, a los comerciantes, a los gimnasios, a las peluquerías... si hemos estado o no a su lado”, añadió Rodríguez, que concluyó que “el Ayuntamiento no escatimará recursos y si no son suficientes, destinaremos más, y lo haremos con rigor y seriedad”.