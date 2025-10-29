Gobierno y Junta, enfrentados por las bonificaciones del peaje para empadronados

Carlos Rincón Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:40 Comenta Compartir

«El establecimiento de estas tarifas reducidas o bonificaciones exclusivamente para los ciudadanos de una comunidad autónoma basada en criterios de residencia contraviene los principios de no discriminación recogidos en la normativa de la Unión Europea». En estos términos criticó la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, la bonificación de peajes que la Junta de Castilla y León ha propuesto para empadronados en la Comunidad.

«Condicionar el acceso al empadronamiento de Castilla y León podría vulnerar la legislación comunitaria. Suponemos que esta cuestión habrá sido valorada adecuadamente por la Junta al anunciar esta medida. Este principio, además, ha sido reiterado repetidas veces por la Comisión Europea al tratarse de un fundamento esencial que los países deben respetar al establecer sus sistemas de tarificación vial», señaló durante su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados antes de subrayar que «en todas las autopistas que ahora mismo son de peaje en Castilla y León, son de peaje porque en su momento se adoptó esa decisión por parte del Partido Popular».

Ante las palabras de la secretaria general, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, incidió en que esas ayudas en el transporte para empadronados ya se están aplicando «sin problemas» tanto en el transporte en autobús, a través del Buscyl, como en colaboración con Renfe. «Ya se han puesto en marcha varias iniciativas sin problemas», subrayó incidiendo en que los detalles de cómo se articularán las bonificaciones para quienes circulan de forma habitual por las autopistas de peaje se irán dando a conocer.

En esa misma línea, el diputado nacional del PP Héctor Palencia arremetió en el Congreso contra Báguena. «Si la medida de Alfonso Fernández Mañueco es ilegal, está tardando usted en ir contra todas las autonomías que están bonificando peajes a sus ciudadanos. Le animo a que hoy mismo emita un decreto y actúe contra otras comunidades. Si no lo hace, lo que nos acaba de contar nuevamente es un bulo y una mentira», defendió.