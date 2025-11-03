El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin La subdelegada asegura que no se sabe a qué se va a dedicar el edificio «a corto plazo»

El Gobierno ha desmentido que la antigua residencia de San Juan de Sahagún se vaya a dedicar a un centro de migrantes «a corto plazo». Sin embargo, la documentación presentada ante Urbanismo para realizar las obras desmiente al Ministerio de Elma Saiz, que es de quien depende la Secretaría de Estado de Migraciones.

La polémica ha vuelto a obligar al Gobierno, que nunca ha sido claro con el propósito del edificio, ha desmentirse a sí mismo. Entre la documentación aportada al Ayuntamiento para obtener los permisos para el acondicionamiento del edificio, se encuentra la orden por la que el inmueble se adscribe por un plazo de 5 años con destino a la «prestación de los servicios propios de acogida y atención humanitaria a personas migrantes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

El proyecto para conseguir la licencia de obras habla de adaptarlo a un centro con una capacidad para 460 personas, contraviniendo además la normativa de la Junta, por la que se limita la capacidad de este tipo de edificios a 120 personas. En este sentido la Junta ya ha manifestado su intención de llevar al Gobierno a los tribunales si el Ministerio sigue adelante con el proyecto.

Ante este anuncio, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, ha tratado de suavizar la polémica apostillando que no está previsto «a corto plazo» y justificando la solicitud de permisos al Ayuntamiento porque el edificio «está en mal estado, pero no significa que se vaya abrir un centro para personas migrantes».

