El Gobierno admite que este verano dejó la cárcel de Topas durante 15 días sin médicos Instituciones Penitenciarias afirma que la ausencia se cubrió con telemedicina y enfermería. Asegura que desde 2021 adicionalmente existe un programa de guardias telemáticas

Marian Vicente Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:30

El Gobierno reconoce que este verano la cárcel de Topas estuvo durante quince días sin médicos y la población penitenciaria fue atendida mediante el programa de telemedicina y por enfermería.

Paradójicamente, el Ministerio de Fernando Grande Marlaska dice con «descaro» que en ningún momento la cárcel ha estado sin facultativos y acto seguido cuenta que le dio vacaciones al mismo tiempo a los dos médicos que actualmente tiene la cárcel. «No es cierto que el centro penitenciario de Topas no haya contado con facultativos este verano, sino que los dos médicos que actualmente trabajan en el centro son matrimonio y se les ha autorizado el disfrute solamente de una quincena de vacaciones juntos en el mes de agosto, estando el resto del verano trabajando en el centro».

El centro tuvo que recurrir a los médicos del centro de salud de Calzada de Valdunciel, que cubre un área de 13 pueblos de la zona, de «forma irregular» puesto que solo hay convenio entre la Consejería de Sanidad e Instituciones Penitenciarias para prestar atención especializada en el Hospital. De hecho, los traslados de los internos a Salamanca los realiza la Guardia Civil, no se hacen a través del 112. La situación provocó quejas en los pueblos, ya que en algunos momentos se quedaron desatendidos y también entre los profesionales porque no tienen una formación específica para asistir dentro de la prisión a los presos ni están autorizados para realizar esta asistencia, ya que la atención primaria le corresponde a Instituciones Penitenciarias, según el Real Decreto 190/1996.

No es la primera vez que tiene que intervenir Sacyl ante la escasez de médico que atiendan la prisión de Topas. En alguna ocasión, facultativos del Hospital de Salamanca se han desplazado para atender a la población reclusa. Desde ACAIP-UGT apuntan que es un problema que se repite en la cárcel de Tomas, donde, según el sindicato, la plantilla debe enfrentar con gran precariedad el perfil conflictivo y peligroso de algunos internos. La organización denuncia además el incumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que de los diez médicos que debería haber en el centro penitenciaron actualmente solo hay tres —uno de ellos de baja de larga duración—, lo que pone en evidencia la precarización de la atención.

En este sentido, La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria denuncia que la atención sanitaria en las prisiones españolas es deficiente, con tan solo 170 facultativos para atender a una población de 50.000 reclusos.