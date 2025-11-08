El Gobierno abre la puerta a la salida de nuevos fondos del Centro de la Memoria El Ministro de Memoria Democrática autoriza la salida de la logia Añaza a Tenerife. Torres tiene cerrado un borrador de convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para la entrega

A punto de cumplirse los veinte años de la primera salida de documentos del Archivo de la Guerra Civil con destino a Cataluña (enero de 2006) y poco más de cuatro años del último envío (julio de 2021), lo que parecía un tema zanjado vuelve crear temor e incertidumbre en el mundo de la archivística, pero también en Salamanca, con la anunciada salida de una nueva remesa de documentos y otros objetos del ahora llamado Centro Documental de la Memoria Histórica, en su sede del Archivo de la Guerra Civil.

En esta ocasión, ya no es Cataluña la que reclama el envío de más documentación, sino que la petición llega ahora desde Canarias, y más concretamente desde la localidad de Santa Cruz de Tenerife, que tiene en proyecto la puesta en marcha de un Museo del Templo Masónico. Para dotar de contenido a dicho espacio, el Ayuntamiento se ha fijado en una de las colecciones que se guardan en el Archivo de Salamanca. Se trata del fondo de la logia Añaza, que fue incautado por Franco en la ciudad de Tenerife y depositado en el Centro de la Memoria de Salamanca.

El proyecto se encuentra bastante avanzado, hasta el punto de que se ha cerrado ya una hoja de ruta y un borrador de convenio entre el Ayuntamiento de Tenerife y el Ministerio de Memoria Democrática, presidido por el canario Ángel Víctor Torres, quien ha indicado que dicha propuesta se hará llegar a los máximos responsables del Archivo de Salamanca. De momento, al centro no ha llegado ninguna documentación ni petición. Lo que sí han recibido es una solicitud con un listado de los fondos de la logia Añaza y del resto de documentación masónica que fue incautada en Canarias durante la dictadura.

Este compromiso ha sorprendido a los expertos, conscientes de que la titularidad del Centro de la Memoria pertenece al Ministerio de Cultura y no al de Memoria Democrática. Al mismo tiempo, estas fuentes ven «difícil» un encaje legal de la restitución de bienes incautados en el franquismo a un organismo municipal, aunque son conscientes de la que la Ley de Memoria Democrática «ha abierto el melón» a posibles devoluciones.

Ampliar El director del Archivo no se considera «interlocutor válido» en este asunto Desconocedor de los términos del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el envío a Canarias de los documentos masónicos incautados durante el franquismo y depositados en el Archivo de Salamanca, el actual director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Severiano Hernández, es tajante en este asunto, y más cuando el ministro Torres ha anunciado ya una próxima reunión con el responsable del centro salmantino para impulsar el retorno de estos fondos: «Yo no soy el interlocutor válido en este asunto», subraya Hernández, consciente de que dicha mediación compete al Ministerio de Cultura. «Este es el verdadero interlocutor», apostilla. En cuanto a los fondos en sí, los elementos masones que reclama el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que conforman la logia Añaza, figura un estandarte de 1900 y otros documentos significativos de los siglos XIX y XX, entre los que aparecen una decena de libros, entre ellos un álbum de fotografías de 1932, así como varios mandiles, espadas y medallas. Aunque la petición del Ayuntamiento, ratificada por el Ministerio de Memoria Democrática, incluye también la documentación de todas las logias masónicas canarias que se encuentra depositada en el Archivo de la Guerra Civil. La salida de estos objetos vendría a desmembrar el vasto y rico fondo masónico que atesora el Archivo, y que está considerado como el mejor de Europa. Algunos de estos elementos, junto a la Logia, se exhiben en una exposición permanente abierta al público que incluye fotografías, mandiles, bandas, collarines, joyas, medallas, insignias, estandartes, espadas, malletes y sellos. J.Á.M.