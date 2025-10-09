Global Exchange alcanza el liderazgo mundial del sector de cambio de moneda

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30 Compartir

La salmantina Global Exchange, dedicada al servicio de cambio de moneda, se ha convertido en líder mundial del sector tras su implantación este mes en Tokio, Japón. Con esta apertura alcanza el liderazgo mundial como la compañía con mayor presencia internacional de su sector.

De esta manera, el grupo salmantino ha conseguido durante 2025 sumar a su red mundial presencia en cinco nuevos países (Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Rumanía y Japón) con la apertura de 23 nuevas oficinas. Hoy es líder no solo por el número de países donde opera, sino también por presencia en aeropuertos internacionales, 84 en todo el mundo.

Se trata de un hito en la historia de la compañía que en 2026 cumplirá su 30 aniversario y que ha experimentado un incremento sin precedentes de su cifra de negocio en la última década logrando un crecimiento del 281%. Por su parte, en 2024 su cifra de negocio alcanzó los 275,2 millones de euros, llegando así a casi cuadruplicar la registrada en 2015 (72,2 millones).

Ampliar Oficina en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú).

Crecimiento del 81% en oficinas de cambio en cinco años

Ampliar Oficina en el Aeropuerto de Auckland (Nueva Zelanda).

La trayectoria del grupo desde 2020 confirma su capacidad para adaptarse a nuevos mercados y responder a las necesidades de clientes de todos los continentes. En este sentido, Global Exchange ha incrementado un 58% el número de países con implantación operativa, desde 19 a 30 países en la actualidad. Unido a ello, ha crecido un 81% en el número de oficinas internacionales, registrando hoy 490 en todo el mundo.

Esto se ha conseguido, a su vez, aumentando en ese mismo periodo un 80% la plantilla de profesionales, con 2.900 personas contratadas actualmente. Para lograr estos resultados, la compañía salmantina ha implementado una sólida estrategia de innovación desde su hub tecnológico con sede en Salamanca (GETD; Global Exchange Tecnologías Digitales), con orientación hacia la excelencia operativa, la seguridad en las operaciones y una amplia oferta de servicio para el intercambio de más de 70 monedas.

Isidoro J. Alanís, Presidente y CEO de Global Exchange, subraya que «hemos sabido adaptarnos a nuevos mercados y responder a las necesidades de clientes en todos los continentes, lo que nos ha permitido multiplicar nuestra cifra de negocio en los últimos 10 años y consolidar nuestra posición como líderes globales del sector. Afrontamos los próximos años con la misma ambición de crecer en nuevos países, aeropuertos internacionales y oficinas».

Expansión en Asia-Pacífico en tiempo récord

El hito más reciente ha sido la entrada en Japón, un mercado clave en Asia y uno de los principales destinos turísticos del mundo, con cerca de 37 millones de visitantes internacionales registrados en 2024. En concreto, Global Exchange ha abierto dos oficinas de calle en dos de los distritos con más afluencia turística de la ciudad de Tokio: Ginza y Ueno.

Con esta apertura, Global Exchange refuerza amplía su red de oficinas en la región Asia-Pacífico, donde ya en los últimos meses también ha abierto operaciones en los aeropuertos internacionales de Auckland, Nueva Zelanda, con ocho oficinas, y en los de Kuala Lumpur, Kota Kinabalu y Langkawi en Malasia, con seis oficinas, que se suman a las que ya tenía operativas el grupo en Australia, India y Hong Kong.

Crecimiento consolidado en Europa y Latinoamérica

En los últimos cinco meses, el grupo también ha abierto dos oficinas en la ciudad de Cluj-Napoca, epicentro cultural y universitario de Rumanía.

Además, ha abierto otras tres oficinas en Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú. Esta última implantación consolida la estrategia de la multinacional en Latinoamérica, principal área territorial de Global Exchange en su negocio internacional.

En este sentido, México es el epicentro de la actividad de Global Exchange en el continente americano, donde el grupo está presente desde 2008 y donde también ha abierto ocho nuevas oficinas en el último mes. En concreto, seis en el Aeropuerto de Cancún, uno de los cinco más transitados de Latinoamérica, otra en el Aeropuerto de Cozumel, principal puerto turístico del Caribe, y otra oficina en Mérida, capital de Yucatán. En total, el grupo cuenta en México con 50 centros de trabajo, 72 oficinas distribuidas en 17 aeropuertos, 23 hoteles y 9 ubicaciones urbanas, además de más de 390 profesionales.

Como destaca Isidoro J. Alanís, «nuestro objetivo es ganar presencia en los principales hubs turísticos y financieros del mundo, lo que refleja nuestro compromiso de liderar el sector en todas las regiones donde ahora tenemos presencia».

Presentes en los cinco continentes

Grupo Global Exchange cuenta con una sólida red en Europa, estando presentes en España, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Suiza, Bulgaria, Turquía y Rumanía. En América, el gigante internacional del cambio de moneda está presente en México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay, Perú, Brasil, República Dominicana, Jamaica, Nicaragua, Guatemala y Trinidad y Tobago.

Mientras, en Asia y Oceanía la compañía ofrece sus servicios en India, Malasia, Hong Kong, Japón, Australia y Nueva Zelanda, mientras que en África y Oriente Medio se encuentra en Marruecos, Bahréin y Jordania.

Y todo operado y gestionado desde sus sedes centrales de Salamanca; su sede corporativa y su división tecnológica.