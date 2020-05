Gestoría Mays: atención profesional también en tiempo de crisis

A pesar del momento de incertidumbre y dificultad en el que la pandemia del coronavirus ha sumido a todos los sectores de la sociedad, hay algunos, que podríamos calificar de esenciales, que no solo han mantenido viva su actividad, sino que, haciendo de tripas corazón, han intensificado su acción para minimizar en la medida de sus posibilidades los efectos de esta situación excepcional. Este es el caso de Gestoría Mays, que en esta etapa de confinamiento reconoce estar trabajando al 120% de sus posibilidades para ofrecer asesoramiento integral a sus clientes, que abarca todas las áreas que una empresa, autónomo o particular pueden necesitar en su día a día.

Pioneros en el uso de internet como herramienta de trabajo, Gestoría Mays vive estos días inmersa en la campaña de la Declaración de la Renta, potenciando la atención telemática, pero también la vía presencial. “Para toda esa gente que no tiene capacidad para el uso telemática, hemos adaptado nuestras dependencias para una atención con cita previa, con la instalación de mamparas de seguridad y todo tipo de medidas”, señala Jorge Ruiz, responsable de Gestoría Mays.

Y de cara a todos aquellos que estén pensando en resolver su Declaración de la Renta por vía telemática, Jorge Ruiz pide “reflexión” y nada de precipitación, especialmente a la hora de confirmar el borrador. “Hay mucha gente que se fía del borrador y nada más que le llega a casa le dan el visto bueno. No hay que hacerlo así, sino que deberían contar con un profesional para que lo revise, pues hay veces en las que por no tener todos los datos o por el hecho de que no se apliquen ciertas deducciones a las que tienen derecho, pueden llegar a perder dinero”, apunta este experto en gestión económica.

Y este año, con más motivo. No solo por la problemática del coronavirus, sino también por las diferentes novedades que presenta el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Entre ellas, los mínimos para declarar: quedan exentos los rendimientos de trabajo de un solo pagador menores a los 22.000 euros o dos o más pagadores no superiores a los 14.000 euros. En materia de arrendamientos, los inquilinos con viviendas o locales arrendados deberán aportar el DNI, la fecha de contrato y deducirse todos aquellos gastos derivados de los alquileres. En materia de arrendamiento, Castilla y León ofrece deducciones especiales. Otra novedad para este año es que aquellos que hayan cobrado por devoluciones de cláusulas suelo en 2019 deberán presentar declaraciones complementarias a las de años anteriores, recuerda Jorge Ruiz.