«La gente quiere ganar dinero sin trabajar, no hay actitud»

Víctor Fernández, a la izquierda, y José Luis Sánchez Paniagua, a la derecha, ambos con una bandeja.

Pablo Torres Salamanca Domingo, 31 de agosto 2025, 15:23 Comenta Compartir

Dentro del «complicado» mundo de la hostelería, los bares y restaurantes tienen que combinar juventud con experiencia para formar el equilibrio perfecto dentro de sus plantillas. Por eso, uno de los locales situados en plena Plaza Mayor cuenta con la actitud y las ganas de aprender de Víctor Fernández, y la pericia y la veteranía de José Luis Sánchez Paniagua, que con ello conforman el tándem perfecto para dar el mejor servicio posible.

Víctor, un joven canario de 22 años, cogió su primera bandeja en 2022 mientras aún cursaba la carrera de Biología. Tras compaginar estudios y trabajo, en febrero del año pasado tomó la decisión de dejar la universidad para dedicarse plenamente a la hostelería. Por otro lado, José Luis, con más 30 años de experiencia en el sector, empezó a tirar cañas a los 15 años, influido por una decisión familiar. Al darse cuenta del 'el dineral' que suponía para un joven cobrar 200.000 pesetas, dejó los estudios para centrarse en el trabajo. Hoy, con una larga trayectoria, reconoce que se equivocó: «Ahora cuando veo a mis compañeros jóvenes, les digo estudiar anda, sed listos», confiesa entre risas.

¿Por qué razón comenzaron a trabajar como camareros?

Víctor Fernández—Gracias a mi prima, tuve la oportunidad de empezar a trabajar como camarero en un hotel allá por 2022.

José Luis Sánchez —Comencé en la hostelería gracias al negocio familiar. Empecé a trabajar muy joven, vi dinero y dejé los estudios. Ahora me arrepiento, la verdad.

En vuestros casos, aquí en Salamanca, ¿conseguir empleo fue un proceso sencillo?

V.F.— En general, diría que sí. Sí es verdad que, de manera online no encontré gran oferta, pero luego, cuando eché currículum sí me llamaron.

J. L. S. —Trabajé en el negocio de mi padre, entonces no me fue muy complicado, y cuando vine aquí hace 21 años tampoco lo fue. No estuve apenas tiempo buscando empleo. Ya son 16 años trabajando en este local y, antes, trabajé en otros restaurantes en Ventosa y Monterrubio.

¿Consideran que en la hostelería se aprende más a través de la formación académica o mediante la práctica diaria?

V.F.—Yo diría que con el día a día. Yo, por ejemplo, no tengo formación en este campo, pero cada día se aprenden cosas nuevas y se va mejorando. Creo que una formación sí vendría bien, pero, si no la tienes, no implica que no puedas trabajar como camarero.

J. L. S. —Un poco de las dos cosas, pero yo creo que más el día a día; el rodaje, el contacto con las personas… La formación es muy importante, por supuesto, pero en el día a día siempre se aprende algo nuevo.

¿Qué aspectos positivos destacarían de la hostelería?

V.F.—Hay muchos clientes que te pueden alegrar el día, la verdad. Además, conoces historias nuevas y socializas con ellos.

J. L. S. —Sobre todo, el trato con la gente. La relación con los clientes y las amistades con los compañeros es lo que más valoro de la hostelería.

¿Y negativos?

V.F.— Hay días en que la gente te trata un poco mal y hay muchas horas extras sin remuneración.

J. L. S. —No son negativas como tal, es el complicado hecho de trabajar los fines de semana, festivos, Navidades o Semana Santa.

¿Consideran que los clientes valoran el trabajo que realizan?

V.F.—Mucha gente no, se piensan que somos sus sirvientes. Sí es verdad que estamos para servir la mesa, pero tampoco para que nos hablen mal.

J. L. S. —Hay de todo. Hay gente que te trata súper bien, súper educada, y otra que te trata como si fueras su esclavo.

Desde que comenzaron en el sector hasta el día de hoy, ¿cómo describirían la evolución de la hostelería?

V.F.—Solo llevo trabajando dos años y medio, y no he observado mucho cambio.

J. L. S. —No es lo mismo ahora la hostelería actual que la de hace años. La gente no tiene actitud, quiere tener fines de semana, quiere tener días libres, ganar dinero… Y eso no se puede en la hostelería. Es un oficio muy complicado.

Se suele decir que el trabajo de camarero está poco remunerado. ¿Están de acuerdo?

V.F.—Comparado con las horas que trabajas, se podría considerar así. Es cierto que aquí estoy a gusto, pero en otros sitios, sí.

J. L. S. —No es que se pague poco. Me refiero a que la gente se piensa que va a cobrar más por trabajar fines de semana, festivos, en verano, Semana Santa… Y la hostelería no sigue el calendario normal como otro tipo de trabajos. Pero se gana.

En su opinión, ¿cuáles son las razones por las que resulta difícil encontrar camareros?

V.F.—Supongo que por el tema de los salarios bajos, las malas condiciones, los malos tratos y las muchas horas.

J. L. S. —Simplemente por esa misma razón. La gente ya quiere fines de semana libres, no quiere estar todas las noches trabajando, quiere un trabajo tranquilo… Cuando no existe. Creo que, en parte, es culpa de la forma de ser de los jóvenes de hoy en día, que se lo dan todo hecho, y yo, como padre, también tengo culpa.

¿Qué aspectos consideran que deberían mejorarse en la hostelería?

V.F.— Pagar horas extras y con suplemento, que el descanso que te toque se respete, y que el jefe tenga un trato más amable con los trabajadores. Yo tengo la suerte de que aquí todo eso se cumple.

J. L. S.—Bueno, la hostelería ha avanzado mucho. Hace 30 años, cuando empecé a trabajar, hacíamos jornadas de hasta 14 horas seguidas y solo teníamos un día de descanso. En verano, por ejemplo, no se descansaba ni un día… Ya no se hacen tantas horas ni barbaridades así.

¿Han considerado en algún momento dejar la hostelería?

V.F.—Es verdad que yo llevo poco, pero sí, sí lo he pensado. Y es que las experiencias negativas con jefes o clientes te hacen replantearte muchas cosas.

J. L. S. —Muchas veces. No por experiencias malas, sino porque, cuando uno va siendo más mayor, los años ya pesan y uno se cansa. Pero, claro, uno se pregunta: ¿Dónde voy ahora?, si es lo único que he hecho toda la vida.

A raíz de trabajar como camareros, ¿dirían que ha cambiado su actitud al momento de acudir como clientes a otros establecimientos?

V.F.—Sí, por supuesto. Te comportas como a ti te gustaría que se comportaran contigo: dejas propinas, intentas recoger la mesa antes de irte o tienes más paciencia cuando el restaurante está lleno.

J. L. S. —Sí. Cuando vas a un sitio, te fijas en todo. Por ejemplo, cuando vas a un sitio y no te dan los buenos días o las buenas tardes, me sabe mal, porque estás cara al público y hay que tener educación. Y te fijas en quién lo hace bien, en un camarero, y en otras cosas que no lo hacen tan bien, como discutir con otro compañero. Me suelo fijar en los pequeños detalles.