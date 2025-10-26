«La gente quiere adoptar, pero sin cumplir requisitos y sin pagar nada» «Se regala al animal y luego puede terminar otra vez abandonado», señalan desde Adopta una vida

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 06:07 Comenta Compartir

«Hay mucha gente que te dice que quiere adoptar, pero luego le dices que tiene que cumplir con unos requisitos y gastar un dinero y se echa para atrás. Y no estoy hablando de un gasto exorbitante o procedimientos muy complicados. Hay gente que ni siquiera quiere esterilizar al gato», relata Susana Gómez de la protectora Adopta una Vida.

Esta situación lleva a que muchas personas acudan a adopciones particulares, sin embargo, desde las protectoras advierten del riesgo de estos procedimientos.

«Hay personas que ven un animal en la calle y en lugar de llamar a una protectora o los servicios correspondiente lo que hacen es recogerlo, cuidarlo y ofrecerlo por redes u otro medio a cualquier interesado. Lo hacen con buena intención, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque los animales pueden terminar en malas manos. Hay gente que no entiende la responsabilidad que implica tener una mascota. Si los animales se regalan a cualquiera hay una gran probabilidad de que terminen otra vez abandonados», señala Susana Gómez, de Adopta una Vida.

Por ello, desde la asociación insisten en la importancia de los criterios rígidos: «Claro que queremos que los animales sean adoptados, pero para que vayan a un buen hogar, no para sufrir más», aclara.

Temas

Animales