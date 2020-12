‘Gastrosiestas’ y alquiler por horas. Así se renuevan los hoteles salmantinos

No cabe duda de que los tiempos de crisis suponen retos de superación personal y profesional. Son épocas duras en las que también aflora el ingenio y la imaginación para mantenerse a flote. De ello son ejemplo algunos hoteles salmantinos, atenazados por la pandemia y las restricciones que conllevan las medidas para atajar el COVID.

Con una caída de turistas de hasta el 70% por el cierre perimetral de Castilla y León y el escaso movimiento de visitantes dentro de la Comunidad, Alain Saldaña creyó encontrar en el alquiler de habitaciones por horas un salvavidas, aunque finalmente en Salamanca no ha ocurrido lo mismo que en otras grandes ciudades. “Apenas he tenido demanda, salvo un cliente puntual. Lo que sí ha ido mejor ha sido la acogida de trabajadores, sobre todo en este mes en el que la hostelería ha estado cerrada”, confiesa Alain Saldaña, que para atender a sus inquilinos además de servirles los habituales desayunos, también les ha ofrecido comidas y cenas para cubrir sus necesidades las semanas que han estado cerrados los restaurantes.

Beatriz Mateos ha optado por las gastrosiestas en su hotel. “Con la hostelería cerrada sobre todo ha sido la opción preferida para representantes y trabajadores de la Región que vienen para un solo día a Salamanca”, señala la directora del alojamiento. Aprovechó que su restaurante podía atender a los clientes del hotel para ofrecerles tres horas de habitación junto con la comida. “Les permitía descansar un rato e incluso ducharse antes de volver a trabajar en vez de comprar algo en un supermercado y comerlo en el coche”, explica. Reactivada la hostelería, anuncia que su oferta seguirá. “No hemos tenido un boom de peticiones, pero todas las semanas tenemos algún cliente”.

Beatriz Mateos reconoce que intenta adaptarse a las circunstancias para mantener abierto el hotel que dirige. “Estamos pasando una situación que ni me la creo. Hay muy pocos alojamientos abiertos en Salamanca. Nosotros estamos intentando continuar con la actividad, no nos gustaría cerrar pero no sé si nos tocará en un futuro si las cosas continúan así”, confiesa la profesional.