Garrido, en el punto de mira de la Policía Local por ser el principal foco de contagio

Garrido está bajo estrecha vigilancia. Con una incidencia acumulada en la última semana de 34,35 positivos por 10.000 habitantes en la zona básica de salud del norte y de 37,42 en el sur —que incluye Puente Ladrillo y el Alto del Rollo— es, con mucho, el área de la capital con mayor incidencia de COVID. De los 369 casos notificados en la ciudad en los últimos siete días, 160, el 43,36%, residen en esta parte del municipio. Por ello, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha intensificado desde la tarde de este miércoles la vigilancia en este ‘distrito’.

Por una parte, el Consistorio ha incrementado el número de agentes uniformados en la zona norte de la capital. Este equipo, además de tener un efecto disuasorio, se encarga de controlar que se cumplen las medidas de distanciamiento social, el uso de la mascarilla o las que afectan a las terrazas. Así, en la tarde del miércoles solo en Garrido se denunció a cuatro personas por no llevar mascarilla, a un bar por superar el aforo permitido en sus veladores y a unos jóvenes que se encontraban de botellón. Por otra parte, han comenzado a “patrullar” por la zona policías de “paisano” para tratar de detectar locales y negocios que incumplen la normativa sanitaria de la Junta, así como reuniones familiares y sociales con más de una decena de personas o en las que no se adopten las debidas medidas de prevención. No se trata tanto de localizar fiestas de estudiantes en pisos, cuyo exceso ruido hace que no pasen desapercibidas para los vecinos, que en seguida avisan a la Policía Local, sino encuentros menos escandalosos y más difíciles de detectar pero pueden convertirse igualmente en un foco de contagios, según explican fuentes municipales.

Este operativo especial con el que se intenta conseguir el mayor respeto posible por parte de la ciudadanía a las medidas de prevención de contagios se mantendrá durante los próximos días. Al menos, hasta que la incidencia acumulada en Garrido disminuya. Por otra parte, la Concejalía de Protección Ciudadana, a cuyo frente se encuentra Fernando Carabias, no descarta extenderlo a otras zonas de la capital si se detecta un repunte de los positivos.

Además, la Policía Local continúa trabajando en el control de las personas confinadas. Frente a las reticencias iniciales manifestadas esta misma semana por los Consistorios de Valladolid y León respecto a que sus agentes municipales colaborasen con Sanidad para vigilar que las personas que deben estar en cuarentena o aislados no salen de sus casas, el Ayuntamiento de Salamanca trabaja en esta tarea desde el pasado 24 de agosto. En casi tres semanas y media y a petición de los rastreadores de la Junta, los policías locales han tenido que verificar si 107 salmantinos estaban respetando el confinamiento prescrito por sus médicos. Entre ellos se incluían personas con PCR positiva, contactos estrechos de contagiados y personas con síntomas a la espera de los resultados del test. Son diecinueve más que hace una semana. Sin embargo, las personas localizadas saltándose la cuarentena no han aumentado, siguen siendo los mismos 22 de los que este periódico informó el día 8. El Ayuntamiento confirma que en todos los casos en los que los rastreadores le ha pedido ayuda para localizar a personas confinadas, en menos de 24 horas la Policía Local los había resuelto con el objetivo de que si se incumplía el aislamiento se pudiesen tomar medidas judiciales de inmediato.