García Sastre augura en Salamanca un aumento de contagios con el fin de las restricciones

Con el final de las restricciones subirán los contagios. Así lo cree el prestigioso virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García Sastre, que este fin de semana ha regresado a la Universidad en la que estudió para participar en el certamen de jóvenes investigadores EUCYS 2020/21.

“España está muy bien en tasa de vacunación y también contribuyen a sus buenos datos las medidas a nivel personal, porque hay más contención con las mascarillas y los aforos de lo que veo en Estados Unidos, pero cuando empiecen a quitar más restricciones van a subir los contagios, ya que no va a aumentar mucho más el número de vacunados hasta que empecemos a suministrar dosis a los menores de 12 años, así que al quitar medidas las cifras tienen que subir algo, lo importante es cuánto suben y si eso produce problemas o es un nivel aceptable”, explica el catedrático que se mantiene optimista sobre la evolución de la pandemia.

Minutos antes de participar en la mesa redonda “Los retos a los que se enfrentarán los jóvenes científicos en nuestro mundo”, García Sastre volvió a defender la vacunación: “La vacuna no garantiza al cien por cien que no te puedas infectar, tampoco te garantiza al cien por cien que no vayas a tener enfermedad severa, aunque tienes muchas menos probabilidades de tener enfermedad grave y, aunque funciona un poco peor con Delta, sobre todo respecto a la infección, sigue funcionando a un nivel aceptable”.

Por eso, desde su punto de vista, “la pandemia ha acabado entre la gente vacunada, pero no entre los no vacunados”, por lo que señala: “No se va a considerar acabada hasta que no esté inmunizado todo el mundo y, teniendo las tasas de vacunación, en algunos países va a tardar mucho en terminar y a lo mejor, por desgracia, se acaba de manera natural porque mucha gente adquiere inmunidad por infección y no por vacunación, pero eso tardará aún un par de años”.

¿Y puede haber una nueva mutación de la covid-19 que empeorara la situación? Cuanto menos gente contagiada es más difícil que haya mutaciones, aunque es posible y, además, pueden llegar de cualquier parte del mundo, explica Adolfo García Sastre, que se formó en Biología en la Universidad de Salamanca. “No podemos decir con toda seguridad cuánto va a mutar, lo que sí sabemos es que si hay más virus circulando, hay más probabilidad de que lo haga. Además, las mutaciones pueden llegar de otros sitios, es un virus muy difícil de contener y tarde o temprano terminará llegando, incluso si hay mucha gente vacunada”, señala el virólogo y sobre la tercera dosis aclara: “No hay datos suficientes como para poder decir que da más beneficios que posibles efectos adversos” entre los menores de 65 años. Eso sí, defiende que se inyecte una segunda dosis a las personas vacunadas con Janssen, ya sea de la misma vacuna o de otra.

En cuanto al desarrollo de la vacuna que lidera, el experto burgalés se mostró confiado en que, si los resultados son buenos, se pueda aprobar a final de año.