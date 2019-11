García-Page, en Salamanca: “Todo voto a Podemos y a Ciudadanos en esta provincia va a acabar sin consecuencias”

El socialista García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, recuerda durante su visita a Salamanca que “Castilla y León es un ejemplo bastante claro de cómo lo que vota la gente se puede convertir en lo contrario” y apela al voto útil. “Todo voto a Podemos y a Ciudadanos en esta provincia va a acabar sin consecuencias y por eso, quiero pedirles el voto para el Partido Socialista”.

En alusión a la cuestión catalana, uno de los principales debates de esta campaña, el presidente manchego dejó claro que “los independentistas sólo caben en la Constitución. Dentro de ella se puede todo pero tienen que volver y, si no, tienen que saber que no hay esperanzas de conseguir la independencia bajo ningún concepto”. Un referéndum que, en opinión de García-Page, debe celebrarse con la participación de todos los españoles.

“Si mañana me van a cortar un brazo, me gustaría que me pidieran opinión”, sentenció tajantemente.

García-Page, que participa hoy en un acto de los socialistas en Zamora, ha estado acompañado en su visita a la capital charra por el secretario provincial del PSOE en Salamanca, Fernando Pablos.