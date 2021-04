García Carbayo: “Los socialistas deberían enterarse mejor de lo que se hace en el Ayuntamiento de Salamanca”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha lamentado las críticas recibidas por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien le ha acusado de “utilizar la campaña de vacunación para cargar contra el Gobierno de España”. En este sentido, ha explicado que acudió al pabellón Multiusos “al tratarse de una instalación del Ayuntamiento de Salamanca” y ha instado a los socialistas a que traten mejor a los empleados municipales: “ Los responsables socialistas no se han enterado del trabajo realizado por los trabajadores municipales, deberían felicitarles, aún están a tiempo”. Además, negó que hubiera criticado al Gobierno de España como afirma José Luis Mateos: “No he criticado al Gobierno. He pedido que se mantuviera de forma regular el envío masivo de vacunas, creo que es mi obligación como alcalde. Y creo que lo he hecho de forma elegante, cuando han llegado las vacunas, no antes. Lo único que pido es un esfuerzo para que se mantenga el envío regular de vacunas. Los responsables del Grupo Municipal Socialista deberían escuchar mejor mis manifestaciones y sobre todo enterarse mejor de lo que se hace en el Ayuntamiento de Salamanca”. “Lo importante es que haya ritmo, ritmo, ritmo”, dijo el alcalde.