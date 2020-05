García Carbayo: “A este Gobierno le sobra improvisación. Es inadmisible la falta de claridad”

Es viernes y la actividad en el Ayuntamiento de Salamanca es incesante. Reunión con su equipo, rueda de prensa virtual para dar a conocer la peatonalización del centro de la ciudad para que los salmantinos puedan cumplir el distanciamiento social al que están obligados cuando salen a pasear y vuelta a reunirse con los colectivos vulnerables y con los representantes de los puestos del rastro. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se debate ahora entre si tendría que haber tenido más presencia pública en los días más críticos de la crisis o no, pero en todo caso afirma que no ha parado de atender las necesidades de los salmantinos y, aunque no se haya visto u oído, de reivindicar al Gobierno material y test, porque “no se puede batallar sin armas”. Este Gobierno de coalición PP-Cs sigue inquebrantable. Nada que ver con otras administraciones donde la crisis está abriendo fisuras políticas.

-¿Cómo se encuentra?

-Muy motivado y con mucha fuerza. Hemos pasado momentos muy duros, y sufrido pérdidas irreparables, pero una vez superada la fase más grave de la emergencia sanitaria, vamos a cobrar más protagonismo los ayuntamientos, que tenemos que impulsar desde nuestras ciudades la actividad económica y hacer frente a las necesidades sociales que está generando la pandemia.

-¿Pero por qué no se ha dejado ver más?

-En estos momentos es muy difícil acertar con la medida justa de la presencia pública, en primer lugar por una razón evidente, que son las restricciones que el confinamiento nos impone a todas las personas. Pero también es verdad que igual que ha ocurrido con el teletrabajo en las empresas y administraciones, hemos encontrado otras fórmulas de acercarnos a las personas, compartir información, trasladar propuestas y comunicar mensajes, y hemos multiplicado la presencia en las redes sociales. Transmitiendo mensajes de apoyo, informando sobre recursos municipales, reivindicando test o equipos de protección, reclamando al Gobierno de España medidas de apoyo al turismo, al sector cultural o mejores conexiones ferroviarias. Las nuevas tecnologías nos han echado una mano.

-¿Se deberían haber tomado medidas antes?

-A la vista de lo que ha ocurrido es fácil contestar que sí. Sobre todo, se debería haber hecho acopio preventivo de equipos de protección y de test. Se conocía ya la experiencia china y los problemas que se estaban multiplicando en Italia, y cuando las barbas de tu vecino veas pelar... Se debió hacer un examen más riguroso de la situación, en lugar de banalizar la gravedad del coronavirus, hasta hacernos creer que producía un simple catarro o una leve gripe, y la realidad es que hemos superado los 27.000 fallecidos, muchísimo dolor para un país entero y para las familias que ni siquiera han podido darles la despedida que merecían. He hablado con la Diócesis y se organizará un funeral cuando sea posible, además de otros actos de recuerdo, y también nos acordaremos especialmente del personal sanitario y asistencial, para agradecerles una labor que ha salvado muchas vidas. Les espera el máximo reconocimiento de la ciudad, más allá de nuestro aplauso diario.

-¿En qué se han equivocado?, ¿cuál ha sido el error que no cometerían si hubiera un repunte del virus?

-A todos nos corresponde hacer una reflexión profunda sobre qué podíamos haber hecho mejor o haber hecho antes. Con la experiencia que atesoramos en este momento, tenemos que protegernos y prepararnos para un eventual repunte, aprovisionarnos de equipos de protección, de test y de respiradores, tener listos protocolos de actuación en centros oficiales, residencias de mayores, empresas, comercios y establecimientos de hostelería que creen confianza a los trabajadores y clientes. No podemos volver a batallar sin armas. En todo caso, sí quiero recalcar que en el Ayuntamiento, en el ámbito de nuestras competencias, hemos sido diligentes desde el momento en que las autoridades sanitarias activaron la alarma. Nos pusimos manos a la obra en la desinfección de residencias, de vías, de mobiliario urbano, siguiendo todas las indicaciones, y manteniendo y ampliando nuestros servicios sociales desde el primer momento, para atender las necesidades de las personas más vulnerables.