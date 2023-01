Garantes de la salud de los animales y expectantes ante la futura legislación

Desde el Colegio de Veterinarios Lucía Vicente, como responsable del área de pequeños animales asegura: “nuestra profesión tiene el absoluto convencimiento de que la ley de Protección y Bienestar Animal que está en trámite de aprobación, es necesaria. También estamos plenamente convencidos que debe nacer desde la sensatez y con rigor técnico y científico”. El colectivo veterinario, como garante en materia de bienestar animal, tiene una visión muy respetuosa al respecto, no en vano, indica Lucía Vicente: “Estamos en permanente contacto con los animales, conocemos sus patologías y sus comportamientos. Debemos hablar de bienestar basado en el respeto a cada especie y cada animal”. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) marca las directrices que determinan el bienestar animal y que se basan en 5 pilares: libre de hambre, sed y desnutrición; libre de temor y angustia; libre de molestias físicas y térmicas; libre de dolor, lesión y enfermedad; libre de manifestar un comportamiento natural. Es bienestar animal la capacidad de expresar conductas propias de la especie, lo contrario podría conceptuarse como maltrato.

“Los veterinarios desde el principio nos hemos mostrado abiertos a la Ley, a trabajar juntos y a poder por fin, proteger a los animales como se merecen. Sin embargo, percibimos con gran preocupación ver que nuestras propuestas no han sido escuchadas y que, además de ello, existen puntos en los que se podría decir que van incluso en contra del bienestar animal”, indica la veterinaria, “citando partes del texto de Proyecto de Ley: “Se prohíbe expresamente la eutanasia en general por cuestiones económicas, en caso de enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo”. Y los veterinarios nos preguntamos; ¿esto es bienestar animal? La decisión de la eutanasia para un propietario posiblemente sea una de las cosas más difíciles de hacer en la vida, decirle adiós a tu mejor amigo después de todo lo que ha pasado contigo, todo el cariño que te ha dado y todo lo que le has querido, no es fácil. Sin embargo, es una ventaja que han tenido siempre frente a nosotros: poder morir sin dolor y sin sufrimiento. ¿Saben que todas las patologías tienen tratamiento, curativo o paliativo? pero, ¿hasta dónde? un animal, por ejemplo, al que se le ha tratado durante mucho tiempo por dolor, que ya no se puede levantar, que lo está pasando mal, pero tiene tratamiento paliativo y aun así está sufriendo, ¿no merece descansar? ¿Realmente no somos los veterinarios, con criterio objetivo, científico y profesional junto con sus propietarios los realmente capacitados para poder decidir la eutanasia en los casos en los que sea necesario? ¿Quién mejor que un veterinario para valorar el bienestar animal? Si hay un tratamiento paliativo, pero no hay bienestar, ¿no podemos elegir la eutanasia?, ¿qué bienestar animal es ese?, ¿quién está protegiendo al animal ahí?, ¿quién lo defiende?”.

“En un caso en el que un animal padece una patología y el propietario no puede costear el tratamiento, ¿qué debemos hacer con ese animal?, ¿debemos dejar que muera de la patología porque no se puede eutanasiar?, ¿dónde está ahí bienestar animal? Podríamos poner millones de ejemplos por los cuales esto, no puede ser así; sin embargo, no nos han querido escuchar”, asevera la profesional. Los problemas de comportamiento hoy en día cada vez son más habituales, pero en la Ley no se le da el valor que tiene al veterinario etólogo, que es el único capacitado para afrontar esos problemas. En definitiva, la profesión veterinaria ve necesaria una Ley con la perspectiva de bienestar animal, “pero basada en el conocimiento de expertos de verdad, de los profesionales que trabajamos día a día con estos casos y solo así, podremos protegerlos”, concluye.

