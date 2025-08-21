Gamberros que se esfuerzan

La Gaceta Salamanca Jueves, 21 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

No hace falta ponerse a explicar aquí la importancia de las señales de tráfico y del resto de las señales e indicadores viarios. Tampoco merece mucho comentario la falta de luces de quien se esforzó por llegar hasta allí arriba para rayar y pintarrajear el disco. Son una lacra de nuestros tiempos.