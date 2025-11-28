Gala de Entrega del X Concurso de Cuentos Ilustrados Ofelia Blanco Martínez, «Tú, yo y el alzhéimer» Un total de más de medio millar de cuentos se recibieron en la décima edición del certamen

Viernes, 28 de noviembre 2025

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias del Imserso (Salamanca), acogió este jueves la gala de entrega de premios del Concurso de Cuentos Ilustrados 'Ofelia Blanco Martínez', convocado por la Fundación Obra Social de CGB Informática, para niños y niñas de entre 5 y 15 años de toda Castilla y León.

Un total de más de medio millar de cuentos han sido los recibidos en la décima edición del certamen, que tiene la finalidad de concienciar y sensibilizar a los más jóvenes de la enfermedad del Alzheimer, acercar las experiencias y vivencias de los mayores y rendirles un homenaje a través de relatos con alma, reflejado en dibujo, escritura e incluso en audio para los más pequeños.

El ganador de este año ha sido Martín Pereda Pérez, de 6º de Educación Primaria del CEIP Solar del Cid, de Burgos, con su relato «El abuelo de los zapatos fríos». Martín recibió un iPad y 600 euros.

El segundo premio recayó en Alma Martín Martín, de 6º de Educación Primaria, del CEIP Luis Casado, de Corrales del Vino, Zamora. Con su cuento «El árbol de los recuerdos» consiguió un ordenador portátil y 250 euros.

El tercer lugar fue para Vega Muños Silva, de 1º de la ESO del Colegio La Encarnación, de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. Su relato «Madre tiene Alzheimer», le ha proporcionado una tablet y 100 euros.

La cuarta finalista se llama Lavinia Maria Gherghisan, de 6º de Educación Primaria del CEIP Solar del Cid, de Burgos, que ha deleitado al Jurado con su cuento «El cuaderno azul».

Por último, el quinto finalista, Joaquín Esgueda Prieto, de 2º A de la ESO, del IESO La Pola de Gordón, del municipio del mismo nombre, de León, que participó en el Concurso con el cuento «El jardín de los recuerdos».

En dicho acto estuvieron presentes diferentes personalidades como M.ª Isabel Campo, directora de CREA; la subdelegada de Gobierno en Salamanca, Rosa María López Alonso; la concejala de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca, María de la Vega Villar Gutiérrez, Ángel Miguel Morín Ramos, Director Provincial de Educación de Salamanca, y Julio de la Fuente Blanco, periodista y criminólogo y presidente del jurado del Concurso. Todos ellos ofrecieron sus conocimientos, experiencias y consejos sobre el Alzheimer, la juventud y las personas mayores desde sus actuales cargos y responsabilidades.

