Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LA GACETA te invita al Foro 'El desafío de la prevención y la atención en SALUD MENTAL'

Será el miércoles, 15 de octubre, en el Casino, a las 19:00 horas. Las invitaciones podrán solicitarse en el formulario de esta noticia o recogerse en el Casino y en LA GACETA

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:30

Comenta

El coordinador de la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León (2024-2030), Fernando Uribe Ladrón de Cegama; el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado Ruiz; y la presidenta de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, Elena Briongos Rica, serán los protagonistas del Foro de la Solidaridad organizado por LA GACETA. La XII edición se celebrará el próximo miércoles, 15 de octubre, en el Casino (calle Zamora 13-15), a partir de las 19:00 horas, y está abierta al público en general.

El aforo será limitado

Los asistentes interesados pueden solicitar su invitación a través del formulario que se encuentra bajo estas líneas, en la recepción del Casino (calle Zamora 13-15) o en la oficina de LA GACETA (avda. de los Cipreses, 81).

¿Por qué un foro como éste?

- El Foro Gaceta de la Solidaridad abordará el desafío que supone en Salamanca y en Castilla y León la prevención y la atención a los enfermos mentales. Se trata de avanzar en el modelo de asistencia en salud mental y plantear mejoras ante las largas listas de espera, el déficit de profesionales, las dificultades de acceso a la atención en zonas rurales, el aumento de la demanda tras la pandemia y las estrategias para hacer frente a la soledad no deseada y el envejecimiento.

- Los expertos de la administración regional, de la universidad y del área sanitaria de salud mental expondrán también las dificultades para luchar contra el estigma de los enfermos ante su integración laboral, social y educativa.

- En el Foro se tratarán también los planes de refuerzo de la atención primaria, el uso de la teleasistencia, la cooperación entre distintos niveles asistenciales y el papel clave de las asociaciones y entidades sociales en el acompañamiento cotidiano a las personas enfermas de salud mental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red Eléctrica alerta al Gobierno y a la CNMC de variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico
  2. 2 Adiós a uno de los elementos decorativos del centro más queridos por los turistas
  3. 3 El histórico rincón de Castilla y León donde se casará la hija de Antonio Banderas
  4. 4 El alcalde de Saldeana presenta su dimisión y renuncia al acta «para evitar males mayores»
  5. 5 Fallece en Mogarraz el filólogo salmantino Pedro García Domínguez, referente del buen uso del español
  6. 6 La Guardia Civil alerta del grave riesgo de colocar objetos en las carreteras tras investigar a una persona que provocó un siniestro con un motorista herido
  7. 7 «Me gustaría representar a mi pueblo desde las instituciones, ser concejal de Salamanca»
  8. 8 Dos provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por lluvias intensas
  9. 9 Cinco años de prisión para el acusado del apuñalamiento en un bar de Guijuelo tras reconocer los hechos
  10. 10 Muere Miguel Ángel Russo, exentrenador de la Unión Deportiva Salamanca y referente del fútbol argentino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca LA GACETA te invita al Foro 'El desafío de la prevención y la atención en SALUD MENTAL'

LA GACETA te invita al Foro &#039;El desafío de la prevención y la atención en SALUD MENTAL&#039;