LA GACETA te invita al Foro 'El desafío de la prevención y la atención en SALUD MENTAL' Será el miércoles, 15 de octubre, en el Casino, a las 19:00 horas. Las invitaciones podrán solicitarse en el formulario de esta noticia o recogerse en el Casino y en LA GACETA

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:30 Comenta Compartir

El coordinador de la Estrategia de Asistencia en Salud Mental de Castilla y León (2024-2030), Fernando Uribe Ladrón de Cegama; el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Alfonso Salgado Ruiz; y la presidenta de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, Elena Briongos Rica, serán los protagonistas del Foro de la Solidaridad organizado por LA GACETA. La XII edición se celebrará el próximo miércoles, 15 de octubre, en el Casino (calle Zamora 13-15), a partir de las 19:00 horas, y está abierta al público en general.

El aforo será limitado

Los asistentes interesados pueden solicitar su invitación a través del formulario que se encuentra bajo estas líneas, en la recepción del Casino (calle Zamora 13-15) o en la oficina de LA GACETA (avda. de los Cipreses, 81).

¿Por qué un foro como éste?

- El Foro Gaceta de la Solidaridad abordará el desafío que supone en Salamanca y en Castilla y León la prevención y la atención a los enfermos mentales. Se trata de avanzar en el modelo de asistencia en salud mental y plantear mejoras ante las largas listas de espera, el déficit de profesionales, las dificultades de acceso a la atención en zonas rurales, el aumento de la demanda tras la pandemia y las estrategias para hacer frente a la soledad no deseada y el envejecimiento.

- Los expertos de la administración regional, de la universidad y del área sanitaria de salud mental expondrán también las dificultades para luchar contra el estigma de los enfermos ante su integración laboral, social y educativa.

- En el Foro se tratarán también los planes de refuerzo de la atención primaria, el uso de la teleasistencia, la cooperación entre distintos niveles asistenciales y el papel clave de las asociaciones y entidades sociales en el acompañamiento cotidiano a las personas enfermas de salud mental.

Temas

Salud mental